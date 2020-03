Emma Marrone live streaming su Instagram/ Diretta video: da Luci Blu a…

Emma Marrone è tra i protagonisti delle live streaming su Instagram per l’iniziativa “Io canto da casa”. Sarà dunque in diretta sui suoi canali social a partire dalle ore 16. Su Instagram basta cercarla come “real_brown” per avere la possibilità di assistere all’evento dove la vedremo cantare alcuni dei suoi brani più noti. Come sempre la ragazza dimostra grande sensibilità a partecipare a eventi come questi. Di recente l’abbiamo vista anche protagonista di concerti in favore delle donne per la lotta al femminicidio. Sicuramente la battaglia contro il cancro le ha fatto capire già da molto tempo l’importanza della vita e delle piccole cose, trasformandola in una donna sensibile e piena di cuore nonostante la giovane età.

Emma Marrone live streaming su Instagram, la scaletta

Rimane difficile fare una scaletta per il live streaming su Instagram di Emma Marrone. L’artista sarà pronta sicuramente a cantare alcuni dei suoi brani più recenti, ma anche quelli che l’hanno resa famosa. Appena sei giorni fa è stato lanciato sul suo canale Youtube ufficiale il singolo Luci Blu contenuto all’interno dell’album Fortuna uscito per la Polydor Records lo scorso 25 ottobre. All’interno dello stesso troviamo altri grandi successi come Io sono bella, Stupida Allegria e Fortuna. Il successo è arrivato dieci anni fa con la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, poi vinto, del quale è diventata poi coach diversi anni dopo. Ancor prima nel 2003 aveva vinto Superstar Tour ricevendo come premio un contratto con la Universal e formando la band Lucky Star. Di recente ha raccolto grandi consensi anche per il ruolo da attrice nell’ultimo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”.

Video, Luci blu di Emma Marrone





© RIPRODUZIONE RISERVATA