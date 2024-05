Emma Marrone “Mi sento ubriaca d’amore”/ Dal compleanno alla mancanza del padre morto

Quarant’anni e non sentirli per Emma Marrone, reduce da giorni di grande festa in casa con amici, parenti e soprattutto l’amato fratello Checco. Entusiasmo a non finire per un traguardo che Emma ha voluto godersi con gli affetti più cari. Questa sera, venerdì 31 maggio, la cantante salentina ci delizierà con la sua musica al Radio Zeta Future Hits Live, in un’atmosfera che si preannuncia a dir poco frizzante. Non vede l’ora lei, di trasmettere il suo solito entusiasmo e quella che ha definito un’ubriachezza d’amore.

Il giorno del suo compleanno, ad ogni modo, ha portato con sé anche un piccolo velo di tristezza per la cantante, dato che non poteva festeggiarlo con il mitico papà Rosario, morto all’età di sessantasei anni, in seguito ad una leucemia. Un trauma che Emma Marrone ha faticato non poco a superare, c’è voluto del tempo, e che, ancora oggi a volte fa male. Dalle immagini della festa emerge, dunque, un legame davvero forte con la famiglia di origine, ma questo non ci sorprende affatto.

Emma Marrone si scatena al Radio Zeta Future Hits Live dopo un compleanno da favola

E allora tutto è pronto per l’appuntamento di questa sera, venerdì 31 maggio, al Radio Zeta Future Hits Live, con Emma Marrone che si lascerà alle spalle tutta la malinconia, tramutandola in energia sul palco. D’altra parte la cantante salentina è sempre stata così, energica e solare, grintosa e determinata, con una voce pazzesca.

Con un pensiero alla sua famiglia, al fratello, alla madre e al padre Rosario che spesso ha definito il suo super eroe, Emma si appresta a godersi l’ennesimo bagno di folla. Anche se l’amore di un genitore è imparagonabile a quello di chiunque altro, la Marrone può consolarsi coi tanti fan che la attendono con ansia al Centrale del Foro Italico di Roma.

