Emma Marrone rivela perché indossa sempre gli occhiali ai concerti

Dopo giorni di voci e indiscrezioni la cantante salentina ha rotto il silenzio su uno dei dubbi che hanno fatto tappa sui suoi profili social in più occasioni negli ultimi tempi. Perché Emma Marrone indossa sempre gli occhiali da sole ai suoi concerti di questa estate? La risposta è arrivata semplice e diretta da parte della cantante nativa di Firenze, che intervenuta sui social ha rotto il silenzio e chiarito una volta per tutte la questione: “Facciamo questo video così nessuno mi scassa più le pa**e. Perché fa caldo, sudo come un animale e non ho voglia di truccarmi. Vi è bastata la spiegazione? Sono una guru ragazzi, soprattutto le ragazze”.

Emma Marrone ha poi dato un consiglio al popolo femminile, invitando le ragazze a seguire il suo consiglio sul look: “Fatelo anche voi, è la soluzione ad ogni problema! Hai dormito tre ore o non hai dormito per niente? Mettiti un paio di occhiali da sole e la vita ti sorriderà”.

Emma Marrone e le critiche sul look: “Non mi faccio mettere sotto dagli ignoranti”

Il look e lo stile dell’artista lanciata al successo da Amici è come sempre inattaccabile, visto che la cantante è diventata un’icona proprio per sue scelte libere e senza freni, negli ultimi anni molti simpaticoni del web hanno puntato il mirino contro Emma Marrone che non intende farsi mettere sotto da nessuno e dall’alto della sua comunque giovane età non accetta più le critiche dei faciloni del web.

Emma Marrone ha puntato il dito sui social contro gli attacchi ricevuti, spendendo anche in questo caso dei consigli speciali per le donne: “Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io, non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a quarant’anni per farmi dire da quattro ignoranti come mi devo vestire” le parole della cantante che sta vivendo un momento professionale molto felice ed è reduce anche dal Festival di Sanremo.