Emma Marrone è cambiata e non ha paura a raccontarlo. La ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ne ha fatta di strada da quando con “Calore” ha conquistato prima il pubblico italiano e poi le classifiche di vendita. Una carriera in ascesa quella di Emma che è tra le protagoniste indiscusse dell’estate 2024 con tre brani in hit parade: da “Apnea” portata in gara al Festival di Sanremo 2024 al nuovo singolo “Femme Fatale” fino alla collaborazione con “Ho voglia di te” con JVLI e Olly. Un anno importante per la cantante tornata con un nuovo disco di inediti dal titolo “Souvenir” in cui per la prima volta si è levata ogni corazza mostrando tutta se stessa.

Emma Marrone/ "Fidanzato? Sono single ma non sola, non mi accontento" e in radio domina con "Femme Fatale"

“Ho deciso di mettere giù l’elmetto e di levarmi la corazza, di non aver paura di fare le cose che voglio fare e di essere giudicata. Con questo disco ho ritrovato la voglia di fare questo mestiere” – ha detto la cantante parlando del suo ultimo “figlio” musicale dalle pagine di Vanity Fair.

Fabrizio Corona insulta Emma Marrone per il suo corpo/ Lei sbotta: “Sfi***o e inutile”

Emma Marrone canzoni: “Intervello”, la speciale dedica al padre

Emma Marrone è sempre stata in guerra si, ma con se stessa al punto da confessare: “sono sempre stata la mia peggior nemica, non mi sono mai sentita all’altezza anche se da fuori non si direbbe. Sentirmi sbagliata è stata una costante della mia vita”. A farle cambiare punto di vista e prospettiva è stata la morte del padre Rosario Marrone scomparso per una leucemia. “La morte di mio padre è stata la mazzata finale dopo una vita non proprio serena, segnata dal cancro con cui ho combattuto per dieci anni” – ha confessato la cantante.

Emma Marrone/ "Fidanzato? Vorrei un uomo che non si senta minacciato dai miei successi"

La malattia del padre l’ha segnata nel profondo: “vivere accanto a una persona con una patologia così violenta è difficile. Quando si è ammalato sono tornata in Puglia e ho vissuto con lui fino alla fine”. Proprio all’amata padre che le ha trasmesso la passione e l’amore per la musica ha dedicato “Intervallo”, una delle tracce più belle ed emozionanti del disco. Il padre è sempre stato la figura più importante della sua vita: “il mio super eroe, il mio miglior amico, un Peter Pan. Mi divertivo tantissimo con lui, uscivamo insieme”.