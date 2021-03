Emma Marrone, quadro Achille Lauro Sanremo 2021/ Quale sarà il suo ruolo stasera?

C’è anche Emma Marrone ospite di Sanremo 2021, la kermesse canora per eccellenza della musica italiana. La cantante salentina è tra gli ospiti di uno dei quadri di Achille Lauro, il creativo artista che torna protagonista ancora una volta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. La cantante, che ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2012 con “Non è l’inferno”, torna questa volta nelle vesti di ospiti partecipando a quello che si preannuncia uno dei momenti più attesi di questa 71esima edizione. Durante ogni puntata, infatti, Achille Lauro porterà sul palco di Sanremo dei quadri con la partecipazioni di personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi c’è anche la bravissima cantante di “Amami” che sarà protagonista del quadro della serata di giovedì 4 marzo 2021 con l’attrice Monica Guerritore. A rivelare la presenza di Emma è stato proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione. Non è dato sapere però su cosa verterà il quadro di Achille Lauro.

Emma Marrone a Sanremo 2021: la cantante nell’opera di Achille Lauro

Emma Marrone torna sul palcoscenico di Sanremo 2021 come ospite del quadro – rappresentazione di Achille Lauro. Un gradito ritorno quello della cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi che in passato proprio a Sanremo ha spiccato definitivamente il volo vincendo nel 2012 nella categoria Big. Questa volta però la Marrone partecipa nella inedite veste di “ospite” in uno degli attesissimi quadri di Achille Lauro che alla stampa ha anticipato: “Amadeus mi ha graziato permettendomi di essere presente ogni sera con un quadro musical-coreografico. Sto preparando qualcosa di mai visto prima: qualcosa che parlerà di me ma anche della storia di tutti noi”. Al momento non è ancora stato comunicato il tema del quadro musical-coreografico che coinvolgerà Emma, ma una cosa è certa: sarà una bellissima sorpresa non solo per i fan della cantante salentina, ma anche per il pubblico di Sanremo 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA