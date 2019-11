Emma Marrone/ Ricambierà l’abbraccio di Maria De Filippi? (Tu si que vales)

EMMA MARRONE OSPITE A TU SI QUE VALES

Stasera invece, Emma Marrone sarà ospite di Tu si que vales. La cantautrice salentina incontrerà nuovamente Belen Rodriguez, moglie dell’ex fidanzato Stefano De Martino. Proprio di recente, durante gli incontri promozionali, la Brown ha imitato Virginia Raffaele che imita Belen, facendo impazzire il suo pubblico. Presente in quel di Napoli, sempre per la promozione di “Fortuna”, si è lasciata intervistare, svelando la sua attuale playlist musicale: “Che musica ascolto? Ti dico gli ultimi acquisti? Tommaso Paradiso? No. Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia, Di Martino o… De Martino?”. Naturalmente, nemmeno a dirlo, il video è diventato virale in pochissimo tempo. Stasera Emma si divertirà nella nuova imitazione della Rodriguez? Vedremo se ci regaleranno un nuovo siparietto in onda su Canale 5. In questi giorni la bella salentina è stata in giro in lungo e in largo per promuovere il suo disco Fortuna e la stessa Maria De Filippi le ha fatto una visita sul palco a Roma e il loro abbraccio ha fatto il giro del mondo e del web, Emma ricambierà questa sera?

EMMA MARRONE E’ TORNATA IN TV DOPO L’INTERVENTO

Emma Marrone ha sempre dimostrato di essere una vera leonessa. Nonostante la paura dell’ultimo intervento, ha avuto modo di tornare sul palcoscenico, raccontandosi a 360° e questa sera sarà ospite di Maria de Filippi a Tu si Que Vales. Da sempre attentissima ed in prima linea tra ambiente, politica e diritti della comunità LGBT, non ha mai avuto il timore di metterci la faccia. Recentemente a Bisceglie per la promozione del suo ultimo lavoro “Fortuna”, ha parlato nuovamente di omosessualità. Ecco cosa scrive a tal proposito il buon Fabiano di BitchyF: “Nel mio piccolo cerco di portare avanti queste battaglie perché tempo fa ho visto un video di un ragazzino che picchiava un altro ragazzino perché gay e la cosa che mi ha fatto più orrore è che gli altri ragazzi intorno invece di intervenire riprendevano. Ma in che mondo volete vivere? Di qualsiasi religione si parli quando c’è amore e c’è rispetto è la religione giusta”. Oltre alle nobili cause citate prima, Emma combatte quotidianamente contro gli haters. Gli odiatori da tastiera infatti, le hanno scritto – nel corso della sua carriera – i peggiori insulti: “Io in quei giorni avevo cose più serie a cui pensare rispetto a quattro sfigati che riversano il proprio odio sui social”, ha svelato intervistata a Che tempo che fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA