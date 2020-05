Emma Marrone/ “Tra i suoi fidanzati un ex calciatore che…” (Pooh Amici per sempre)

Pubblicità

Emma Marrone sarà tra i protagonisti della serata che oggi martedì 5 maggio Rai 1 dedica a celebrare i Pooh riproponendo lo speciale che ha ripercorso la lunghissima e fortunata carriera del quintetto formato da Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti, Stefano D’Orazio e “l’esule” Riccardo Fogli: infatti il concerto-evento “Pooh amici per sempre”, andato in onda nel 2016 e condotto da Carlo Conti per celebrare i 50 anni di carriera della band italiana più longeva di sempre, vedrà salire sul palcoscenico anche Emma Marrone. La 35enne artista nata a Firenze ma salentina d’adozione canterà alcuni successi dei Pooh e per lei si tratterà del ritorno sul piccolo schermo in un periodo che peraltro la sta vedendo al centro di un (rinato, dopo una fase di stanca dovuta al lockdown per la pandemia da Coronavirus) gossip sia dal punto di vista privato che professionale. Infatti Emma è accreditata da molti a far parte del parterre di giudici di “X Factor 14” dopo i risultati non proprio soddisfacenti della precedente edizione e che hanno portato gli autori e la produzione alla scelta di cambiare la line-up. Secondo i bene informati, sarebbero in corso già delle trattative avanzate per portare l’ex star di “Amici di Maria De Filippi” a Sky Uno dato che da più parti la si ritiene matura per questo ruolo oltre che capace di ‘bucare’ il teleschermo con la sua verve oltre che la competenza in materia musicale. Secondo il sito di Dagospia, che ha rilanciato questi rumors, al fianco della new entry Emma ci sarebbero anche due clamorosi ritorni, ovvero quello di Mika e di Manuel Agnelli, mentre a livello di toto-giudici va detto che ad affiancare Emma potrebbe esserci pure un altro novizio del ruolo, ovvero Neffa.

EMMA MARRONE PROSSIMO GIUDICE A “X FACTOR 14”?

Intanto, come accennato, nell’attesa di rivedere questa sera in televisione Emma Marrone (anche se si tratta di una replica), la 35enne artista è tornata alla ribalta pure per via di alcuni pettegolezzi che non riguardano però tanto la sua vita sentimentale attuale quanto i suoi trascorsi. Se al momento si ipotizza che la sua ultima fiamma sia il ballerino Nikolai Danielsen -ma la liaison non è mai stata confermata dai diretti interessati e secondo alcuni la cantante al momento è single- è curioso quanto si è scoperto della Marrone a proposito dei suoi amori prima che conoscesse Stefano De Martino: infatti pare che le “strade” dell’artista e di Belen Rodriguez si siano già incrociate molto prima, e precisamente nel 2010, quando la Marrone avrebbe frequentato Fabio Borriello, calciatore napoletano famoso del più celebre Marco, ex attaccante con tanti trascorsi in Serie A e che è stato proprio una delle fiamme della showgirl argentina. Insomma, ironia della sorte, proprio Emma e Belen amiche-nemiche sarebbero state… cognate per un breve periodo e frequentando i due fratelli anche se la cantautrice è stata sempre molto abbottata circa la sua storia con Fabio e di quei giorni, oramai lontani, non si è mai saputo più nulla al di là di alcune informazioni trapelate da amici della oramai ex coppia.



