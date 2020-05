Emma Marrone attacca Ratzinger/ “Mejo se sto zitta!” sul libro del Papa emerito

Pubblicità

Emma Marrone attacca Joseph Ratzinger. La cantante ieri ha fatto notizia sui social network perché ha pubblicato due stories a distanza di pochissimi minuti che hanno attirato l’attenzione. Spicca soprattutto quella con cui Emma Marrone ha preso di mira addirittura il Papa emerito Benedetto XVI. La cantante ha fatto riferimento alle anticipazioni sul nuovo libro-intervista di Ratzinger, dal titolo “Benedetto XVI, una vita”, scritto con il suo biografo Peter Seewald.

Riflessioni sempre molto profonde da parte di questo straordinario teologo, che all’età di 93 anni conserva ancora una impressionante lucidità di pensiero e di osservazione della realtà, ma inevitabilmente hanno attirato l’attenzione le dichiarazioni su temi quali il matrimonio gay e l’aborto, paragonati al “potere spirituale dell’Anticristo“.

Opinioni controcorrente rispetto a quella che oggi è la mentalità nettamente dominante – non a caso Ratzinger ha evidenziato che “la società moderna sta formulando una fede anticristica, cui non ci si può opporre senza essere puniti con la scomunica sociale“. Eccone dunque la dimostrazione perfetta con Emma Marrone, cantante che “scomunica” Ratzinger pubblicando lo screen dell’articolo del Corriere della Sera sul libro di Benedetto XVI commentato così: “Mejo se sto zitta!”, messaggio che è stato seguito dalla sua canzone Ma che palle.

EMMA MARRONE FRA RATZINGER ED ELODIE

Non sorprende d’altronde di certo che il pensiero di Ratzinger sia decisamente controcorrente nella società di oggi e l’attacco di Emma Marrone sui social è un esempio perfetto di questa “scomunica sociale” che colpisce chi esprime posizioni decisamente opposte a quello che è ormai il pensiero dominante.

Dopo questo “scontro” decisamente di altissimo livello, pochi minuti dopo ecco un’altra storia su Instagram che ha fatto comunque notizia in tema di gossip. A sorprendere i fan, infatti, è arrivato anche il messaggio d’auguri che Emma Marrone ha dedicato a Elodie in occasione del suo compleanno. Molti ancora pensano che le due non stiano in buoni rapporti, e invece più volte entrambe hanno spiegato che sono amiche e di conseguenza Emma non si è lasciata sfuggire l’occasione per fare gli auguri: “Buon compleanno, Elodie”, messaggio che quest’ultima ha accolto condividendo la storia sul proprio profilo Instagram.

Di certo Emma Marrone riesce sempre ad essere al centro dell’attenzione, in un modo o nell’altro: si profila la partecipazione a X Factor, mentre giorni fa ad esempio una polemica era scoppiata perché la cantante aveva lasciato casa sua per fare la spesa in tempo di quarantena.



