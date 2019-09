Emma Marrone, ultime notizie sul tumore/ Ufficio stampa “Stanno circolando fake news”

Scoppia un altro caso attorno alle condizioni di salute di Emma Marrone. Tante voci circolano sul web, non confermate peraltro, e quindi l’ufficio stampa è intervenuto con un comunicato per spiegare che «le uniche fonti attendibili riguardanti Emma Marrone sono i suoi canali ufficiali». Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza su cosa è successo. Alcune testate hanno fatto riferimento a dichiarazioni di una amica della cantante attribuendole a DiPiù. Nella presunta intervista si fa riferimento al fatto che Emma Marrone avrebbe scoperto di avere di nuovo il tumore alle ovaie. Inoltre, avrebbe raccontato che la cantante avrebbe avuto forti fitte all’addome e che per questo sia stata portata d’urgenza in ospedale, dove le sarebbe stato diagnosticato il ritorno del tumore. La ragazza avrebbe anche raccontato che è stata operata all’ospedale di Bologna e che la convalescenza durerà un mese. Ma nei vari articoli apparsi sul web si è parlato anche del congelamento del tessuto ovarico in una clinica specializzata perché Emma Marrone non vorrebbe rinunciare al suo desiderio di diventare mamma.

EMMA MARRONE, ULTIME NOTIZIE SUL TUMORE: “CIRCOLANO FAKE NEWS”

Dopo giorni di ansia sulle condizioni di salute di Emma Marrone, è arrivata la notizia delle dimissioni dall’ospedale, data dalla stessa cantante. L’ufficio stampa è rimasto in silenzio finora, ma visto che sono tornate a circolare indiscrezioni, è stato diffuso un comunicato con il quale vengono smentite le tante voci riportate da alcune testate online. Tutte fake news. «Tutte le notizie che stanno circolando attraverso i media negli ultimi giorni riguardanti ipotetiche cartelle cliniche, radiografie, dettagli rispetto allo stato di salute e la convalescenza dell’artista e dichiarazioni da parte di medici e da parte di terzi sono infondate e basate su supposizioni». L’unico messaggio che l’artista pugliese ha scritto recentemente sui social è quello con cui ha voluto rassicurate tutti i fan. «È andata, anche se è stata dura. Finalmente piango di gioia. Il tempo di recuperare le forze e tornerò presto da voi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA