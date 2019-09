Emma Marrone, come sta?/ “Il tumore? Adesso piango di gioia”

Possiamo tutti tirare un sospiro di sollievo: Emma Marrone è tornata sui social e tutto lascia pensare che stia meglio, o almeno ci sta provando. Sono stati giorni difficili per i fan della bella cantante che aveva annunciato il suo stop per affrontare “una volta per tutte” una storia che ormai la perseguita da anni. Dopo quello che è successo a Nadia Toffa, in molti hanno temuto il peggio per Emma Marrone che già ben due volte ha lottato contro un tumore uscendone sempre vincente ma portandosi dietro ferite che difficilmente si cancellano. Anche questa volta sembra che tutto sia andato per il meglio e non perché ce lo siamo inventati ma perché lei stessa è tornata su Instagram mostrando il suo braccialetto ospedaliero e ringraziando tutti per l’affetto che hanno avuto per lei in questa difficile settimana. Lo stop per Emma Marrone è arrivato proprio la settimana scorsa ma “ufficialmente” è da lunedì mattina che si trovava in clinica, la stessa dalla quale uscirà presto, o almeno sembra.

EMMA MARRONE, COME STA? IL RITORNO SOCIAL DOPO L’INTERVENTO

Mostrando il braccialetto che ha già tolto, Emma Marrone ha rassicurato tutti dicendo che tornerà presto, più forte di prima, non appena si sarà rimessa in sesto ma senza rivelare ancora i dettagli di quello che ha affrontato e che le è successo in questi giorni: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto…. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene. EMMA“. Il suo nemico più grande è stato finalmente battuto? Noi lo speriamo e migliaia di fan hanno già approvato commossi il suo post Instagram.

EMMA MARRONE: LE PAROLE DI GEPPI CUCCIARI AD AMICI CELEBRITIES

Oggi sarà una giornata importante e molto emozionante per i fan di Emma Marrone e non solo perché la loro beniamina è tornata sui social avvisando di avercela fatta e di essere pronta a tornare una volta che si sarà rimessa in sesto ma anche perché Amici Celebrities questa sera andrà in onda e non mancheranno i riferimenti e i saluti ad una delle protagoniste del programma. La puntata è stata registrata ieri sera quindi prima di questo annuncio di oggi da parte di Emma Marrone, ma quello che conta è che sia Alessandra Amoroso che Geppi Cucciari, entrambe ospiti della De Filippi, avranno qualcosa da dire su Emma. Se la prima si limiterà ad un saluto e ad un in bocca al lupo, la seconda andrà oltre portando sul palco i commenti degli haters e la cattiveria della gente che ha parlato di lei solo per ribadire il concetto del suo impegno per i migranti e prendendola di mira. Questi ultimi saranno lieti di sapere che se il karma c’è, di sicuro non ha colpito Emma Marrone e forse questo qualcosa vorrà dire.

