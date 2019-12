EMMA MARRONE/ Un nuovo stile: “La malinconia è poesia” (In arte Gianna Nannini)

A poche settimane dal suo ritorno sulla scena musicale con l’album Fortuna, Emma Marrone pubblica il videoclip del nuovo singolo Stupida allegria. Per Emma è un periodo molto ricco, dal punto di vista professionale e non solo. La cantante salentina, infatti, ha da poco rassicurato i fan sul suo stato di salute, dopo aver fatto preoccupare tutti con le notizie circa la sua malattia. Avremo modo di rivederla in tv oggi, 28 dicembre 2019, nel giorno della messa in onda in replica dello speciale dedicato a Gianna Nannini. Il programma, trasmesso questa sera su Rai 3, ripercorre le tappe salienti della carriera della Nannini, servendosi anche delle testimonianze e dei racconti inediti di amici e colleghi. La Marrone è tra questi: lei e Gianna, infatti, hanno avuto modo di conoscersi e collaborare in diverse occasioni.

Il nuovo singolo di Emma Marrone

Ma non c’è di certo solo la Nannini, tra i cantanti con cui Emma lavora abitualmente. Tornando alla sua ultima uscita, infatti, appaiono evidenti i tocchi e i ritocchi di Franco 126, Dario Faini e Vasco Rossi, solo alcuni degli artisti con cui Emma ha scritto testi e musica delle sue canzoni. Il tono malinconico di Stupida allegria si deve a Franco 126. “Dovremmo renderci conto di quante volte diamo per scontate tante cose, la bellezza, i sentimenti, le persone”, si legge nelle dichiarazioni riportate da wemusic.it. “Forse ci accorgiamo della loro importanza quando ci allontaniamo o quando inevitabilmente vanno via da noi. Non è mai tardi per tornare indietro sopratutto se si ha la possibilità di guardarsi negli occhi o di vedere la realtà attraverso lo sguardo degli altri. Stupida allegria è passionale e scanzonata e la malinconia è poesia”. Tutt’altro lo stile di Io sono bella, scritta per lei da Vasco Rossi. Quest’ultimo brano, infatti, mette in evidenza l’animo rock a cui ci ha abituati fino a ora.

I gossip su Emma Marrone

Oltre che per la sua recente uscita discografica, Emma Marrone è balzata agli onori delle cronache anche per i rumor sulla sua vita sentimentale. Dopo il fidanzamento con Stefano De Martino e i flirt con Fabio Borriello e Marco Bocci, Emma è tornata single. Definitivamente, forse. “Se metti dei paletti stai valutando, e l’amore è quando non valuti niente”, aveva detto a Vanity Fair. La cantante è pronta a sacrificare lo stare in coppia, pur di non riscrivere la sua definizione di “amore”. Chi va a caccia di gossip, insomma, dovrà prima o poi rassegnarsi: “Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore. Vivo in un mondo in cui c’è tanta apparenza e in cui sotto il tappeto delle relazioni virtualmente felici si nasconde l’inferno. A quel tipo di relazione preferisco la solitudine”.



