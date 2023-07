Emma Marrone vittima di bodyshaming: “Spacca il palco per il peso”/ La replica furiosa: “Fai schifo!”

Emma Marrone insultata per il suo corpo: la cantante vittima di bosyshaming

Una vera e propria sfuriata quella di cui Emma Marrone si è resa protagonista su Instagram nelle ultime ore. La celebre cantante, nota anche per la sua schiettezza, ha deciso di portare alla luce uno dei commenti negativi ricevuti, rispondendo a tono. Quello ripostato da Emma è in realtà un insulto che tira in ballo il suo peso, facendo sulla cantante del bodyshaming.

Ma qual è il commento in questione? Una fanpage dedicata a Emma ha pubblicato un video di una sua esibizione su TikTok e una utente ha scritto: “Emma tra poco spacca il palco se continua così…” In pochi minuti il commento ha scatenato le critiche dei fan della cantante, finendo poi sotto gli occhi di quest’ultima che ha deciso di non rimanere in silenzio.

Emma Marrone replica all’insulto sul suo peso: la sfuriata della cantante

Furiosa, Emma ha così replicato: “Buongiorno dal Medioevo… Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso… Togliete i social a questa gente di merd*…” Così ha concluso durissima, citando chi ha scritto il commenti incriminato: “Fai schifo Claudia…Immensamente schifo…”

Non è la prima volta che Emma si ritrova a fare i conti col bodyshaming. Anche in altre occasioni la cantante si è ritrovata a dire la sua su questo terribile fenomeno, arrivando anche a dichiarare: “Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo. E, soprattutto, dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate gambe importanti o meno. Anzi, con le calze a rete abbinate anche una minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

