Emma movenze sexy sul palco, è polemica!/ Gli haters “Sensualità di un camionista”

Emma torna sul palco: le reazioni a Una, nessuna e centomila

Dopo un periodo vissuto a fatica, di lontananza dai palchi per via delle restrizioni dettate dalla pandemia di Coronavirus, che hanno limitato fortemente il mondo della musica, Emma Marrone torna in queste ore al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex Amici 9 è tornata ad esibirsi in occasione di Una, nessuna e centomila, il live tenutosi per la lotta alla violenza di genere, e che tra gli altri protagonisti ha accolto cantanti del calibro di Fiorella Mannoia, Elisa ed Alessandra Amoroso. La più chiacchierata tra le presenti al live Una, nessuna e centomila è ora Emma e non solo per il sexy black look con tanto di coda di cavallo blonde sfoggiati sul palco.

Emma Marrone ferma concerto per un malore/ "Attenti ragazzi!" e fa passare ambulanza

Tra un’esibizione e l’altra Emma ha sfoderato i suoi live vocals sulle note dei singoli Ogni volta è così e Io sono bella, facendo diventare virali i video delle rispettive due esibizioni. Nell’esibizione del brano sanremese, che denuncia le relazioni malsane tra una donna e un uomo, Emma non è riuscita a trattenere le lacrime, scatenando tra le reazioni più disparate del web: se da una parte c’è chi in rete appoggia la cantante per la sensibilizzazione generale sul delicato tema della violenza fisica e psicologica che continua a vederla schierata in prima linea, dall’altra c’è chi invece taccia la cantante di sfruttare il tema per visibilità e consensi facili.

CONCERTO UNA NESSUNA CENTOMILA/ Scaletta e ospiti: come seguirlo in diretta streaming o radio?

Emma Marrone divide il web: la polemica si infiamma

Ma non è tutto. A infiammare la polemica web in corso sul conto della bella e brava ex Amici 9, è anche l’esibizione del brano ereditato da Vasco Rossi, dove Emma si è lasciata andare a movenze seducenti e audaci sul palco, come un momento di twerk provocatorio nei suoi pantaloni da cat woman.

Il risultato? Il web si divide tra commenti di elogio e commenti critici, tra i quali su TikTok emergono i seguenti più aggreganti sotto il video di @federicobalbii: “Io sono bella… Ma anche no” ; “Bellissima” ; “Per carità”; “La sensualità di una camionista”; “Adoro”.

EMMA MARRONE E IL TUMORE/ "In balia dei medicinali amavo il mio corpo ancora di più"

Chissà, quindi, se Emma vorrà replicare ai suoi inguaribili detrattori.













© RIPRODUZIONE RISERVATA