Emma Quartullo e Maria Mainetti, figlie Elena Sofia Ricci/ “Per loro ci sono sempre”

Elena Sofia Ricci, ospite oggi a Domenica In, parlerà con Mara Venier anche delle sue figlie? Conosciamole meglio: le figlie dell’attrice fiorentina sono Emma Quartullo, nata dalla relazione della Sofia Ricci con il collega Pino Quartullo, e Maria Mainetti, nata invece dal matrimonio con il marito dell’interprete, il compositore e direttore d’orchestra Stefano Mainetti.

Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci/ "Quando siamo insieme ci coccoliamo e..."

Emma Quartullo è nata nel 1996, ha 25 anni, e sembra aver ereditato dai genitori la passione per la recitazione. La ragazza ha già lavorato insieme alla mamma: è successo nella fiction di Rai 1 “Vivi e lascia vivere”. Di lei Elena Sofia Ricci ha parlato in un’intervista concessa qualche tempo fa a Vanity Fair, svelando un aneddoto molto particolare: “Quando mi ha descritto come madre, ha usato un aggettivo. Un aggettivo che mi descrive a pieno e che non avrei potuto chiedere di meglio. Mi ha detto che avrebbe voluto dirmi di essere una mamma speciale, stupenda, ma la verità è che sono semplicemente una mamma giusta. Con quelle parole intendeva semplicemente dire che non sono stata né una mamma troppo cattiva ma nemmeno troppo brava, sono stata giusta. Tutto sommato sufficiente e per me questo è stato come dire che sono una persona eccezionale“.

Elena Sofia Ricci: "Fui educata a detestare mio padre"/ "L'ho ritrovato a 30 anni"

Emma Quartullo e Maria Mainetti, figlie Elena Sofia Ricci: “Come mamma sono forse più brava a stare in ascolto”

Per ragioni prettamente anagrafiche conosciamo molto meno sul conto di Maria Mainetti: la seconda figlia di Elena Sofia Ricci è ancora minorenne, essendo nata nel 2004. Sappiamo però che tipo di mamma è la protagonista dell’intervista di oggi a Domenica In. Sentita pochi giorni fa dal Corriere della Sera, infatti, Elena Sofia Ricci si è descritta in questi termini: “Come mamma sono forse più brava a stare in ascolto, a stare vicina con l’anima e meno coccolona mentre mio marito è più bravo in questo. Però per le mie figlie ci sono sempre. Penso di avere una buona intelligenza emotiva. Studiando la professoressa Montalcini, per interpretarla, ho capito quanto siamo più indietro in questo senso rispetto alla parte razionale: abbiamo inventato Internet, viaggiamo nello Spazio ma continuiamo ad ucciderci gli uni con gli altri“. Oggi Elena Sofia Ricci svelerà qualche altro dettaglio inerente il suo rapporto con le figlie Emma e Maria?

LEGGI ANCHE:

Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci/ Con lei ha avuto la figlia Maria

© RIPRODUZIONE RISERVATA