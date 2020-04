Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci/ È Laura giovane in Vivi e lascia vivere

Pubblicità

Vivi e lascia vivere è la nuova fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci che interpreta Laura Ruggero. È però interessante scoprire che nello show c’è anche sua figlia Emma Quartullo, che interpreta il suo stesso personaggio ma da giovane. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, è stata proprio Elena Sofia Ricci a confermarlo: “Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona. – ha ammesso l’attrice, per poi aggiungere – Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”.

Pubblicità

Chi è Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci

Classe ’96, Emma Quartullo è diplomata al Liceo Classico, poi si è laureata all’Università di Roma Tre, nel corso di studi Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (DAMS). Nel 2014 ha però deciso di intraprendere la strada di sua madre ed ha dunque iniziato a studiare recitazione. Ha partecipato al alcuni cortometraggi come ‘Il dio degli uomini è un barbone’ e ‘Zebra’ di Cristiano Ciliberti, poi nel 2017 ha esordito in tv con un piccolo ruolo nel decimo episodio della serie tv Don Matteo 11. Emma è figlia di Elena Sofia Ricci e l’attore e regista Pino Quartullo, attualmente sposato con la giornalista Margherita Romaniello.



© RIPRODUZIONE RISERVATA