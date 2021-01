Emma Stone è incinta/ Dal compagno Dave McCary in arrivo il primo figlio

Emma Stone è in dolce attesa: l’attrice Premio Oscar è incinta del primo figlio. Una bella notizia confermata anche dalle foto pubblicate in America che mostrano l’attrice per le strade di Los Angeles con tanto di pancione in bella vista. La Stone è da tempo fidanzata con il comico Dave McCary e durante il lockdown l’attrice aveva pubblicato sui social una foto in cui mostrava ai suoi fan un anello di fidanzamento che faceva presagire anche la possibilità della nozze. I ben informati parlano di un matrimonio posticipato a data da destinarsi vista l’emergenza sanitaria da Coronavirus in America, anche se c’è chi parla di un matrimonio celebrato in gran segreto con una cerimonia intima e privata. Una fonte vicino alla coppia aveva dichiarato alla stampa: “Sì, sono marito e moglie”, anche se la coppia non ha mai né sentito né confermato la cosa. Emma e Dave sono da sempre molto attenti e discreti alla loro vita privata e tendono a tenere ben lontani i riflettori del gossip dal loro amore.

Emma Stone presto mamma: “la mia prospettiva sui bambini è cambiata”

La gravidanza però sembrerebbe quasi certa se consideriamo anche le ultime dichiarazioni di Emma Stone che alla stampa aveva raccontato: “quando ero adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli. Poi sono cresciuta e la mia prospettiva è cambiata: adesso voglio davvero sposarmi e pure avere dei figli”. Non solo, sempre la Stone parlando di figli aveva dichiarato: “la mia prospettiva sui bambini è cambiata man mano che sono cresciuta. Non ho mai fatto da babysitter o altro. Da adolescente pensavo ‘non mi sposerò mai, non avrò mai figli’ – ha detto l’attrice nel 2018 – E poi sono cresciuta e ho iniziato a volermi sposare veramente e a voler davvero avere dei figli”. Una fonte vicina alla coppia avrebbe commentato così la notizia della gravidanza della Stone: “Emma è molto felice e molto eccitata all’idea di diventare madre – urla e fa moine costantemente. Ha un bell’aspetto, sembra in salute, è raggiante”.



