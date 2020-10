Emma, Under Uomini: concorrenti live X Factor 2020/ Chi sono? Roccuzzo in pole

Emma Marrone è considerata la vera, grande sorpresa di X Factor 2020. La cantante salentina, new entry della giuria di X Factor insieme a Hell Raton, si è unita a Mika e Manuel Agnelli che sono stati giudici del talent show di Sky in passato e durante le prime selezioni, è stata promossa a pieni voti dal pubblico che ama la sua schiettezza, la sua umiltà, ma anche la sua emotività. Emma, infatti, già dalle prime audizioni, ha versato le prime lacrime di fronte all’indiscusso talento di alcuni concorrenti. Questa sera, la Marrone sarà attesa da scelte davvero difficili. Tutti e cinque i ragazzi che hanno superato la fase dei bootcamp conquistando la sedie degli Under Uomini sono tutti capaci e talentuosi. Emma, però, potrà sceglierne solo tre e per non commettere errori si farà aiutare dal produttore discografico Dardust. Le scelte di Emma saranno approvate dai fans del talent show?

I CINQUE CONCORRENTI DEGLI UNDER UOMINI

Emma, con l’aiuto di Dardust, dovrà scegliere tre concorrenti tra: il perugino Blind, il livornese Blue Phelix, i bolognesi Santi e Leo Meconi e il siciliano Roccuzzo. Cinque giovani talenti che hanno colpito la cantante salentina che, già durante la fase dei bootcamp, ha avuto difficoltà nell’assegnare le cinque sedie. Questa sera, Emma dovrà sceglierne solo tre e i fans puntano tutto sul siciliano Roccuzzo che, durante i bootcamp, ha emozionato tutti con la sua voce. «Hai cantato bene, molto. Ma non so sei pronto per i Live» – ha detto Emma durante i bootcamp che ha poi aggiunto – «Vorrei imparare tutto da te». Roccuzzo, dunque, sarà il primo a staccare il biglietto per i live conquistando uno dei tre posti disponibili tra gli Under Uomini? I fan del talent show di Sky sperano di sì.



