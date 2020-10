X Factor 2020, last call/ Diretta e squadre: le scelte di Emma, Mika, Raton e Agnelli

ANTICIPAZIONI X FACTOR 2020: OGGI SI CREANO LE SQUADRE PER IL LIVE

Ultima selezione per i concorrenti di X Factor 2020 che, dopo aver superato brillantemente le prime audizioni, hanno conquistato una sedia ai bootcamp. Oggi, giovedì 22 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, Alessandro Cattelan racconterà le emozioni del Last Call ovvero dell’ultima tappa prima dei live che cominceranno giovedì 29 ottobre. Questa sera, Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, con l’aiuto di alcuni ospiti speciali, formeranno le rispettive squadre. Dei cinque concorrenti che hanno superato i bootcamp, solo tre per ogni squadra accederanno ai live. Per i quattro giudici di X Factor 2020 non sarà facile scegliere i concorrenti che, dal 29 ottobre, si sfideranno nei live. Prima delle decisioni finali, Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika ascolteranno nuovamente i concorrenti scelti nei bootcamp e, solo dopo le varie esibizioni, formeranno le quattro squadre.

LE SCELTE DI EMMA MARRONE E MIKA

Emma Marrone e Mika non saranno soli durante i last call di X Factor 2020. La cantante salentina, per scegliere i tre concorrenti che formeranno la squadra degli Under Uomini potrà contare sull’aiuto del produttore discografico Dardust. Emma dovrà scegliere tra il perugino Blind, il livornese Blue Phelix, i bolognesi Santi e Leo Meconi e il siciliano Roccuzzo. Chi saranno i tre fortunati che riusciranno ad accedere ai live? Mika, invece, per scegliere i concorrenti degli Over, sarà affiancato da Francesco Vezzoli. I cinque concorrenti che hanno superato i bootcamp sono: l’astigiano Disarmo, la calabrese Eda Marì, il milanese Kaima, il calabrese ma bolognese d’adozione N.A.I.P. e il siciliano Vergo.

LE SCELTE DI HELL RATON E MANUEL AGNELLI

Anche per il giovanissimo Hell Raton e il veterano Manuel Agnelli è arrivato il momento delle ultime scelte a X Factor 2020. Hell Raton, con l’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro Mara Settei e Lazza sceglierà le tre ragazze che formeranno la squadra delle Under Donne tra la partenopea Ale, l’abruzzese Casadilego, la monzese Cmqmartina, la napoletana Daria Huber e la cremonese Mydrama. Manuel Agnelli, invece, per scegliere i tre Gruppi della sua squadra, potrà contare sui consigli del fumettista, illustratore e regista italiano Gipi. Agnelli dovrà scegliere tra gli Yellow Monday, il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade, il gruppo di Verbania dei Wime, i Manitoba e il trio dei Melancholia.



