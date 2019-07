EMMY 2019, NOMINATION/ Video diretta streaming: Game of Thrones da record

Nomination Emmy 2019, svelate le candidature per i premi più importanti del mondo della televisione: come da pronostico, Il trono di spade grande protagonista. Game of Thrones ha infatti ricevuto 32 nomination, seguito da The Marvelous Mrs. Maisel con 20 candidature. Da segnalare le candidature di Emilia Clarke e Kit Harington rispettivamente come miglior attrice e miglior attore: un riconoscimento meritato per i due interpreti che hanno trainato Game of Thrones e che già nelle scorse edizioni raccolsero nomination e premi. Come pronosticato, inoltre, folta la presenza della serie tv Better Call Saul e Ozark. Sui social si è aperto il dibattito su serie tv e attori-attrici che hanno ricevuto la candidatura e spicca l’assenza di Richard Madden. Apprezzato, invece, il duo alla conduzione dell’evento: la star di The Good Place D’Arcy Carden e l’attore comico Ken Jeong hanno raccolto grandi consensi per simpatia e spontaneità. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

EMMY 2019, LE NOMINATION DEGLI OSCAR DELLA TV

Emmy 2019, oggi l’annuncio delle nomination della 71° edizione degli Oscar della televisione: Ken Jeong e D’Arcy Carden scelti per presentare tutti i candidati dal Wolf Theatre, Television Academy’s Saban Media Center. C’è grande curiosità per conoscere serie tv e attori/attrici in lizza per il premio più importante del mondo della televisione: dai premi più ambiti, miglior drama e miglior comedy, passando per i riconoscimenti individuali, migliori interpreti e registi, sarà una grande lotta date le recenti produzioni. Ricordiamo che la premiazione è in programma per il prossimo 22 settembre 2019 e nelle ultime ore si è aperto il toto-candidati sui social network. Non ci resta che attendere e scoprire quali saranno i prodotti ed i protagonisti coinvolti nella battle per il premio, con l’edizione 2018 passata alla storia per le polemiche per la vittoria di Il Trono di Spade (Game of Thrones).

EMMY 2019, NOMINATION: VIDEO DIRETTA STREAMING

Per quanto riguarda il toto-candidati, si è aperto il dibattito sulle nomination per la miglior serie drammatica: in lizza Better Call Saul – AMC, Game of Thrones – HBO, Killing Eve – AMC, Pose – FX, This Is Us – NBC, Succession – HBO. Passando alla miglior serie comedy, la corsa sembra più ristretta ad alcuni prodotti: i più citati sono Barry – HBO, The Good Place – NBC, The Kominsky Method – Netflix, The Marvelous Mrs. Maisel – Amazon Prime Video, Russian Doll – Netflix e Veep – HBO. Da segnalare la presenza ormai costante di Netflix, dopo le polemiche legate alla sua presenza nei Festival internazionali e, ancor più recentemente, a Oscar e Golden Globe. Infine, in lizza per la miglior miniserie dovrebbero esserci Chernobyl – HBO, Escape at Dannemora – Showtime, Fosse/Verdon – FX, Sharp Objects – HBO e When They See Us – Netflix. Qui sotto vi proponiamo la diretta video streaming degli Emmy 2019:

MIGLIOR DRAMA

Better Call Saul

Bodyguard

Il Trono di Spade

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us

MIGLIOR COMEDY

Barry

Fleabag

La fantastica signora Maisel

Russian Doll

Schitt’s Creek

The Good Place

Veep

ATTORE PROTAGONISTA IN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Kit Harington, Il Trono di Spade

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimiglia, This Is Us

ATTRICE PROTAGONISTA IN DRAMA

Emilia Clarke, Il Trono di Spade

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, Le regole del delitto perfetto

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

ATTORE NON PROTAGONISTA IN DRAMA

Alfie Allen, Il Trono di Spade

Jonathan Banks, Better Call Saul

Nikolaj Coster-Waldau, Il Trono di Spade

Peter Dinklage, Il Trono di Spade

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, This Is Us

ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA COMEDY

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Natasha Lyonne, Russian Doll

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UN DRAMA

Gwendoline Christie, Il Trono di Spade

Julia Garner, Ozark

Lena Headey, Il Trono di Spade

Fiona Shaw, Killing Eve

Sophie Turner, Il Trono di Spade

Maisie Williams, Il Trono di Spade

FILM TV

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood

King Lear

My Dinner With Hervé



© RIPRODUZIONE RISERVATA