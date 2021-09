Emmy 2021, candidati e vincitore/ The Crown e The Mandalorian in vetta alla classifica

Chi sarà il vincitore degli Emmy 2021?

Questa notte a Los Angeles, si svolgeranno gli Emmy 2021, giunti alla 73esima edizione che premia i film e gli attori americani. Le nomination annunciate a luglio hanno in testa la serie The Crown di Netflix e The Mandalorian di Disney+ con 24 candidature nelle principali categorie, mentre Wanda Vision, del franchise Marvel della Disney segue con 23 candidature e Il Racconto dell’ancella di Hulu con 21.

Vladimir Luxuria a Scherzi a parte/ La sorella gilet arancione: lei chiama la polizia

Emmy 2021, Testa a testa tra Hbo e Netflix

Anche quest’anno per gli Emmy 2021 a guidare le classifiche con più nomination ci sono la Hbo e Netflix con rispettivamente 130 e 129 nomination a testa. A questi due colossi segue Disney+ con 71 nomination dopo essersi affacciata da poco sul mercato dello streaming.

Fra le serie in lizza ci sono anche L’assistente di volo – The flight attendant che ha avuto il compito di riportare in televisione l’attrice Kaley, la Penny di The Big Bang Theory, candidata anche come miglior attrice.

MARCO MENGONI/ A 'Da grande' rivede Neisha: fu lei a notarlo al karaoke

Scopriamo i big in nomination per gli Emmy 2021

In questa edizione degli Emmy 2021, tra le serie Netflix si sono distinte anche Bridgerton e Pose e per quanto riguarda quest’ultima, una delle sue protagoniste ha raggiunto il record: Mj Rodriguez è infatti la prima donna transgender ad essere nominata come miglior attrice protagonista di una serie drammatica, in gara con lei anche Olivia Colman e Emma Corrin di The Crown, Elisabeth Moss di The Handmaid’s Tale, Uzo Aduba di In Treatment e Jurnee Smollett di Lovecraft Country.

Sia Bridgerton che Pose sono in competizione con The Crown e The Mandalorian nella categoria miglior serie drammatica insieme a The Boys, The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country e This Is Us.

LEGGI ANCHE:

Mario Giordano a Scherzi a parte/ Rom a casa sua e lui s'infuria "Mando tutto in tv!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA