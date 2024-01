Emmy Awards 2024, chi sono tutti vincitori: da Jeremy Allen White a Kieran Culkin/ Elenco: trionfa The Bear

Emmy Award 2024 (2023), chi sono tutti i vincitori: Jeremy Allen White miglior attore

Questa notte, tra lunedì 15 e martedì 16, si sono svolti di Emmy Award 2024 cerimonia che ormai viene definitiva a tutti gli effetti come gli Oscar delle serie tv. In realtà si tratta dell’edizione 2023 perché la cerimonia avrebbe dovuto svolgersi appunto a settembre 2023 ma è poi è stata rinviata a causa delle sciopero degli attori. Di seguito verranno elencati tutti i vincitori degli Emmy Award 2024. La cerimonia è stata trasmessa in diretta tv per l’Italia su Sky Atlantic e in streaming su Now TV mentre, come di consueto, si è svolta al Microsoft Theater di Los Angeles a partire dalle 2 di notte ore italiana con alla conduzione Anthony Anderson.

Durante la cerimonia degli Emmy Award 2024, i due premi principali, quello per la miglior serie drammatica e per la miglior serie comedy, sono andati rispettivamente a Succession (già trionfatrice nella scorsa edizione) e The Bear. Ed i protagonisti di Succession hanno vinto il premio come miglior attore e miglior attrice in serie drammatica: Kieran Culkin e Sarah Snook. Invece, hanno vinto come miglior attrice e migliore attore in una serie commedy rispettivamente Quinta Brunson per Abbott Elementary e Jeremy Allen White, che interpreta il cuoco Carmy Berzatto in The Bear. Per quest’ultimo attore continua il suo momento d’oro.

Chi ha vinto gli Emmy Award 2024 nelle varie categorie: elenco completo

Agli Emmy Award 2024 (2023) a dividersi il maggior numero di premi sono state la serie drammatica Succession, che ha vinto come miglior serie e migliori attori protagonisti e la serie commedy The Bear. Quest’ultima ha portato a casa, i premi nella categoria miglior serie commedy, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista Ebon Moss-Bachrach, miglior attrice non protagonista Ayo Edebiri, The Bear. Durante la cerimonia poi sono stati ricordati gli artisti scomparsi in quest’ultimo anno, lo sceneggiatore Norman Lear e l’attore Matthew Perry l’indimenticabile Chandler in Friends.

Di seguito l’elenco di tutti i vincitori delle varie categorie degli Emmy Award 2024:

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Kieran Culkin, Succession

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Sarah Snook, Succession

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen, Succession

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior serie comedy

The Bear

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Ayo Edebiri, The Bear

Miglior guest star (attore) in una serie drammatica

Nick Offerman, The Last of Us

Miglior guest star (attrice) in una serie drammatica

Storm Reid, The Last of Us

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Jesse Armstrong, Succession

Miglior regia in una serie drammatica

Mark Mylod, Succession

Miglior sceneggiatura in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior regia in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior miniserie

Beef – Lo Scontro

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Steven Yeun, Beef – Lo scontro

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Ali Wong, Beef – Lo scontro

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Paul Walter Hauser, Black Bird

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Nicey Nash-Betts, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahme

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film

Lee Sung Jin, Beef – Lo scontro

Miglior regia in una miniserie o film

Lee Sung Jin, Beef – Lo scontro

Miglior reality competitivo

RuPaul’s Drag Race

Miglior conduttore di reality

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Miglior varietà sketch show

Last Week Tonight With John Oliver

Miglior varietà talk show

The Daily Show With Trevor Noah











