Emre Can fuori da lista Champions Juventus/ “A saperlo prima sarei andato via”

Sta facendo molto rumore l’esclusione di Emre Can dalla lista per la Champions League di casa Juventus. Il centrocampista della nazionale tedesca è stato estromesso dall’elenco dei 23 presentato da Maurizio Sarri per il prestigioso torneo continentale, e l’ex Liverpool non l’ha affatto preso bene, giusto per dire un eufemismo: “Non so darmi una spiegazione – le sue parole ai giornalisti dal ritiro con la nazionale tedesca – ho ricevuto una telefonata di meno di un minuto da Sarri E’ un’enorme delusione, sono scioccato e arrabbiato”. Quindi il bianconero, a cui il tecnico della Juventus ha preferito Matuidi e Khedira, affonda il colpo: “Non sono nella lista Champions della Juve e questo per me è stato uno shock perché me lo avevano promesso la scorsa settimana. Altrimenti avrei agito di conseguenza e non sarei rimasto alla Juve. Perché la condizione principale era far parte dei giocatori nella lista Champions”.

EMRE CAN FUORI DA LISTA CHAMPIONS

Come ha spiegato già lo stesso Emre Can, ogni calciatore al mondo sogna di giocare la Champions League, e lo stesso si era trasferito a Torino proprio per disputare il torneo: “E’ una grandissima delusione – prosegue – non so darmi un motivo. Ho giocato grandi gare l’anno scorso in Champions. La Juve mi ha chiamato ieri, una telefonata durata meno di un minuto in cui mi è stato detto: ‘non sei nella lista’. Senza nessuna spiegazione. Io devo e voglio giocare la Champions. Al mio ritorno parlerò con la società e vedremo”. Difficile capire cosa succederà ora come ora, ma l’unico mercato degno di nota ancora aperto è quello portoghese, e l’unica squadra lusitana che gioca la Coppa è il Benfica, che però non sembra poter disporre della moneta necessaria per portare a termine un’operazione del genere. Più probabile invece che Emre Can cambi squadra durante il mercato di riparazione di gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA