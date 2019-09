LISTA CHAMPIONS JUVENTUS/ Sarri taglia Mandzukic, Chiellini ed Emre Can: Dybala c’è

La lista Champions è stata ufficialmente presentata dalla Juventus e di grosse novità non ve ne sono, ma restano tre le esclusioni super-eccellenti: Giorgio Chiellini, Emre Can e Mario Mandzukic non faranno parte della comitiva bianconera nella prima fase ai gironi della prossima Champions League. Per il difensore top della Nazionale è l’infortunio grave al crociato a risultare decisivo: operato poco fa, starà fuori almeno 6 mesi da ogni competizione. I successivi tagli invece sono quelli “annunciati” alla vigilia: Maurizio Sarri si priva di Emre Can, decisivo la scorsa stagione contro l’Atletico Madrid per la sua duttilità fisica e tattica, e di uno dei “senatori” come SuperMario, mai nascosto dal tecnico ex Napoli di essere all’ultimo posto nella gerarchia dell’attacco che ha in mente. In tutto sono 22 giocatori: la Juventus ha solo il terzo portiere Pinsoglio come giocatore cresciuto nel vivaio del club e così l’elenco si riduce di tre calciatori. Presenti alla fine sia Blaise Matuidi e sia soprattutto Paulo Dybala, tolto dal mercato alcuni giorni fa e considerato titolare in alternativa a Higuain e Cristiano Ronaldo. (agg. di Niccolò Magnani)

Juventus, in attesa dei “tagli” di Maurizio Sarri

La lista Champions della Juventus ci fa parlare di possibili esclusioni eccellenti. La rosa infatti è rimasta fin troppo ampia con diversi esuberi che non sono stati piazzati sul calciomercato. È così che i sicuri partenti Mario Mandzukic, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Daniele Rugani e Paulo Dybala sono rientrati nel progetto. I due centrocampisti hanno incantato Maurizio Sarri che li ha promossi titolari nelle prime due giornate di Serie A. Il centrale di difesa è stato bloccato dopo il brutto infortunio patito da Giorgio Chiellini. Mentre i due attaccanti sono figli di situazioni molto complicate che potrebbero portare la società a prendere delle decisioni importanti già a gennaio. Di certo rimarranno fuori invece Marko Pjaca e Mattia Perin che sono rimasti per riprendersi dai rispettivi infortuni e che saranno ceduti tra quattro mesi.

Lista Champions Juventus, possibili esclusi: ecco chi rischia

Ma chi rischia seriamente l’esclusione dalla lista Champions della Juventus? Di certo non ci sarà Giorgio Chiellini che ha riportato un brutto infortunio al ginocchio e che ne avrà almeno fino a marzo prossimo. Impossibile dunque pensare a un’esclusione di Daniele Rugani visto che senza il capitano i centrali rimasti oltre a lui sono Merhi Demiral, Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci. In mezzo al campo sette centrocampisti per tre ruoli a disposizione sono un po’ troppi, quindi è probabile che proprio da questo reparto arrivino esclusioni eccellenti. Anche perché davanti rimarrà fuori sicuramente Mario Mandzukic, finito ai margini del progetto, mentre sarà reintegrato Paulo Dybala. A rischiare grosso è Emre Can anche se le condizioni precarie di Aaron Ramsey lasciano per il tedesco uno spiraglio di speranza. Difficile pensare che a rimanere fuori sia Rodrigo Bentancur, protagonista di un ottimo precampionato.



