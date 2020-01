Diretta Juventus Udinese/ Streaming video Rai: Sarri parte favorito (Coppa Italia)

Juventus Udinese si gioca in diretta dall’Allianz Stadium, alle ore 20:45 di mercoledì 15 gennaio: siamo agli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020 e i padroni di casa, dopo il poker di titoli firmati Massimiliano Allegri, cercano di onorare un altro trofeo al quale puntano. Maurizio Sarri si è preso il platonico titolo di campione d’inverno vincendo in casa della Roma, ma sa che la strada per staccare l’Inter è ancora lunga e, aspettando il ritorno della Champions League, vuole provare a fare strada anche in questa competizione sperando che il suo progetto tecnico diventi sempre più fluido. L’Udinese è in buon momento: ha vinto le ultime due partite di campionato allontanando la zona retrocessione e, nei successi contro Lecce e Sassuolo, non ha incassato reti. Luca Gotti dunque sta dimostrando i motivi che hanno portato la società a confermarlo in panchina, nonostante l’iniziale ruolo di traghettatore; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Juventus Udinese ma, mentre ne aspettiamo il calcio d’inizio, possiamo fare una rapida valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Udinese verrà trasmessa su Rai Uno, e dunque come sempre sarà un appuntamento in chiaro per tutti: la partita di Coppa Italia potrà essere seguita in alta definizione laddove possibile, ma anche attraverso il sito www.raiplay.it con l’ormai consueto servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e sarà attivabile da tutti tramite l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

In Juventus Udinese, naturalmente Sarri punta sul turnover: in porta rivedremo allora Buffon, davanti a lui possibile riposo per Bonucci e sarà Rugani ad affiancare De Ligt, che torna titolare dopo cinque partite. Sugli esterni le scelte più probabili riguardano Danilo e De Sciglio; a centrocampo la coperta è corta ma si rivede Bentancur che era squalificato in campionato, l’uruguaiano potrebbe andare in regia con l’inserimento di Emre Can da mezzala e Rabiot che agirebbe sull’altro versante, ma attenzione all’utilizzo di Bernardeschi come interno. In alternativa il carrarino potrebbe giocare alle spalle di due attaccanti: si candidano Higuain e Dybala, la soluzione alternativa è il tridente classico con Douglas Costa che tornerebbe titolare. Nell’Udinese Nicolas sarà il portiere, davanti a lui De Maio sarà in campo dal primo minuto per completare una difesa che prevede anche Troost-Ekong e Nuytinck. Ter Avest e Sema correranno sulle fasce laterali, in mezzo al campo è possibile la conferma di De Paul come mezzala mentre in cabina di regia andrà a operare Jajalo, che avrà al suo fianco anche il ceco Barak. Il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Nestorovski e Pussetto, anche se Lasagna spera in una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Nel pronostico di Juventus Udinese sono i padroni di casa a partire favoriti: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 che identifica la loro vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,25 volte quando messo sul piatto, mentre per il successo esterno dei friulani (segno 2) il valore della vincita sarebbe già corrispondente a 11,00 volte la cifra puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 5,75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



