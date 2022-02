Encefalite e coma, malattia di Aka 7even/ “Gli amici pensavano potessi infettarli”

ENCEFALITE E COMA, LA MALATTIA DI AKA7EVEN

Forse non tutti sanno che Luca Marzano, in arte Aka7even, ha trascorso un’infanzia molto difficile. In particolare l’ex concorrente di Amici, ha dovuto combattere contro una encefalite che lo ha costretto in ospedale in condizioni deficitarie, arrivando fino al coma. “Tutto è partito quel giorno in cui ho avuto quella maledetta encefalite che mi ha portato ad avere crisi epilettiche”, aveva raccontato il giovane cantante in una puntata speciale di Amici di Maria de Filippi, ripercorrendo le tappe di un periodo da lui stesso definito infernale.

“Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno – ha continuato il giovane artista di Vico Equense – Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi. O con la possibilità di alzarmi con un handicap grave. Ma fuori mi aspettava una bolgia. Dopo il coma è stato terribile. Il mio giorno di scuola tutti i miei amici mi deviavano, pensavano che potessi infettare. Da lì è partita la mia solitudine”.

LA MALATTIA DI AKA7EVEN: “HA FATTO EMERGERE TUTTE LE MIE FRAGILITÀ”

Le rivelazioni di Aka7even sulla sua encefalite e sul coma, momenti senza dubbio drammatici della sua vita, hanno spiegato meglio alcuni suoi comportamenti che avevano fatto discutere proprio ad Amici. Il cantante, nello speciale menzionato, aveva parlato a cuore aperto, confidando a Maria De Filippi le sue paure più grandi, tra cui quella di rimanere solo.

“A causa di tutto questo sono arrivato ad una mentalità un po’ bambina, che porta a galla le mie fragilità. Io oggi ho una sola paura, di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo cinque anni per riprendere il contatto con le persone. Ecco spiegati i miei comportamenti, le mie fragilità, i miei pianti continui. Quando trovo una persona che mi accetta per quel che sono e riesce a farmi stare così bene fino al punto di amarla, ho paura di perderla”.

