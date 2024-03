Endless Love, anticipazioni puntata 14 marzo/ Nihan e Kemal si baciano ma…

Endless Love, anticipazioni puntata 14 marzo in onda su Canale 5

Endless Love, soap turca dall’incredibile successo, torna con un nuovo episodio oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, rivelano che non maccheranno colpi di scena piuttosto importanti: Nihan e Kemal non sapranno resistere alla loro passione e si scambieranno un bacio appassionato.

Dopo aver dichiarato il suo amore, la giovane dà appuntamento a Nihan presso un club ma qualcosa non va per il verso giusto. Alla serata si presenta anche Emir suo promesso sposo… Cosa accadrà ai due innamorati? I genitori li contrasteranno in ogni modo, riusciranno a rimanere insieme?

Endless Love, anticipazioni: cosa succederà oggi

Nella puntata di oggi, Onder riceve una proposta molto conveniente: Galip lo aiuterà a saldare i suoi debiti, ma in cambio Nihan deve andare in sposa al figlio, Emir. Se da un lato la situazione non gli piace, dall’altra i genitori della giovane sanno che è l’unico modo per risolvere i loro problemi economici.

Nel frattempo, Nihan capisce di essere perdutamente innamorata di Kemal. I due giovani si baciano appassionatamente e confessano il loro amore reciproco. I timore per la loro differenza social, però, sono più che fondati. La pittrice, però, si lascia prendere dall’entusiasmo e combina un incontro al club. Kemal è in procinto di recarsi all’appuntamento quando si palesa anche Emir… cosa accadrà?

Endless Love: trama della soap turca

La trama della soap turca ripropone una narrazione piuttosto classica, che si riempie però di intrighi molto interessanti. Due giovani provenienti da realtà e famiglie molto diverse si innamorano perdutamente, ma i loro genitori non vedono di buon occhio la relazione e la contrastano.

Kemal, nato da una famiglia molto semplice, mentre Nihan è nata in un contesto benestante e potente. Lei è una persona molto razionale, ma l’allegria e vitalità di lui la conquisterà e farà innamorare perdutamente. Riusciranno i due a viversi la loro storia d’amore?











