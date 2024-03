Endless Love, trama e cast della soap turca/ Come seguire la serie: streaming e diretta

Endless Love: la serie turca dal successo straordinario

Endless Love è una soap turca che ha ottenuto uno straordinario successo in Turchia. La serie che ha fatto il suo debutto l’11 marzo su Canale 5, andrà in onda alle 14: 10 al posto di Terra Amara che, invece, verrà trasmesso il venerdì in prima serata. Doppiata in più di 50 lingue, detiene il record di distribuzione.

Tra i riconoscimenti internazionali della serie, si conta l’Emmy Award nel 2025. La serie conta anche un cast notevole: Burak Özçivit e Neslihan Atagül sono i due protagonisti. Tra gli attori anche Kerem Alisik (Fekeli in “Terra Amara”) e Melissa Aslõ Pamuk (Ayse in “La ragazza e l’ufficiale”). Il pomeriggio di Mediaset, dunque, conta ancora una volta su una serie turca replicando il successo di questi mesi.

Endless Love: trama della soap turca

La trama della soap turca ripropone una narrazione piuttosto classica, che si riempie però di intrighi molto interessanti. Due giovani provenienti da realtà e famiglie molto diverse si innamorano perdutamente, ma i loro genitori non vedono di buon occhio la relazione e la contrastano.

Kemal, nato da una famiglia molto semplice, mentre Nihan è nata in un contesto benestante e potente. Lei è una persona molto razionale, ma l’allegria e vitalità di lui la conquisterà e farà innamorare perdutamente. Riusciranno i due a viversi la loro storia d’amore?

Endless Love, streaming e diretta: dove vedere la serie

Gli episodi della serie possono essere visti in diretta su Canale 5 alle 14:10. Per chi si perde la diretta, però, gli episodi possono essere comodamente recuperati tramite streaming sul sito Mediaset Infinity. La soap turca è composta da due stagioni e da 74 episodi.











