Neslihan Atagül, chi è Nihan di ‘Endless Love’/ Il marito Kadir e la malattia:”Soffro di…”

Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta “Nihan” nella serie tv “Endless Love”, sabato 22 giugno, sarà tra i protagonisti di “Verissimo-Le Storie”. Nata nel 1922 a Istanbul, in Turchia, Neslihan è stata sin da subito amata dal pubblico italiano per le sue grandi doti attoriali ma anche per il carattere dolce e gentile che ha mostrato di avere sia sotto i riflettori che nella vita reale. Sin da piccola, l’attrice ha sempre saputo qual era il suo grande sogno e per perseguirlo, dopo diversi studi di cinema e teatro, nel 2005 ha firmato un contratto con l’Agenzia Erbek.

Grazie alla sua bellezza Neslihan fa il suo debutto in uno spot pubblicitario e da quel momento viene notata dai maggiori personaggi di successo in Turchia, conquistando anche diversi premi. Oltre a “Endless Love”, l’attrice ha lavorato sul set di altre serie tv: “İlk Aşk” nel 2006, “Araf” nel 2011, “Senden Bana Kalan” nel 2015 e poi “Dışarda 2” nel 2018. Prima di prendere parte a “Endless Love” nel 2017, coronando il sogno di diventare un’attrice affermata a livello internazionale, Neslihan ha coronato anche un altro sogno: il matrimonio.

Neslihan Atagül: il rapporto col marito Kadir e la malattia

Nel 2016 l’attrice Neslihan Atagül, sposa Kadir Doğulu, un famoso attore e doppiatore turco di cui si era innamorata sul set della serie “Fatih Harbiye” e, a Verissimo, ha parlato così di lui: “Noi siamo amanti, siamo amici, stiamo bene insieme, non abbiamo mai litigato sul set perché ci comprendiamo e ci sosteniamo senza darci spiegazioni, mi sento davvero molto fortunata. Kadir è un grande appassionato di moto, l’unica volta in cui mi sono arrabbiata, gli ho rotto tutti i caschi ma ero molto giovane, lui però non si è arrabbiato per niente”.

La vita di Neslihan sembra andare a gonfie vele, tuttavia pochi anni fa, lei ha scoperto di avere una malattia molto particolare, che “l’ha costretta” a prendersi una pausa dai riflettori per un lungo periodo, dedicandosi pienamente a sé stessa. A Verissimo Neslihan, in merito alla sua malattia, ha raccontato: “Adesso se faccio attenzione sto bene…soffro di un disturbo che viene chiamato ‘sindrome dell’intestino permeabile’, in pratica l’intestino si indebolisce e può causare dei problemi neurologici che poi possono portare a degli squilibri psicologici. Si tratta di un disturbo con effetto a catena che può essere causato dal consumo di alimenti geneticamente modificati, cerco di evitare il consumo di questi prodotti, anche se è molto complicato, devo fare tantissimo sport, mangiare solo prodotti biologici, per questo io e mio marito abbiamo deciso di creare il nostro orto, abbiamo le nostre galline, mentre sul set lavorano cuochi che usano prodotti di qualità e per me fanno piatti speciali”.











