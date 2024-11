Diventano sempre più interessanti le vicende di Endless Love, dopo una breve pausa nel weekend la dizi turca è tornata in onda su Canale 5 e come sempre i colpi di scena non mancheranno, le anticipazioni relative all’episodio di martedì 5 novembre 2024 lasceranno tutti senza parole. Cosa accadrà ai protagonisti? Nihan non riuscirà a smettere di pensare che Zeynep sia coinvolta nell’omicidio del fratello, chiederà infatti a Kemal di parlare con la sorella per scoprire cosa è successo quel giorno in ospedale.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nella puntata che andrà in onda martedì 5 novembre la sorella di Kemal confesserà al fratello di essere davvero entrata nella stanza di Ozan il giorno che è stato trovato senza vita. La Soydere però dirà di essere rimasta insieme al marito solo pochi minuti e di non avere nulla a che fare con la sua morte, fino ad ora aveva mentito solo per paura.

Anticipazioni Endless Love, martedì 5 novembre: Zeynep nei guai? Vogliono incastrarla

Nei precedenti episodi di Endless Love Zeynep ha chiesto a Tarik di aiutarla a far sparire le prove che Hakan ha in suo possesso, queste riguardano la morte di Ozan e potrebbero incriminarla per l’omicidio di Sezin. Nel frattempo Nihan e Kemal stanno continuando ad indagare per scoprire cosa è successo davvero al fratello della pittrice, si sono anche recati in ospedale per fare delle domande a medici e infermieri.

A Endless Love, nella puntata che andrà in onda martedì 5 novembre 2024 Kemal farà un’interessante scoperta che lo spiazzerà non poco. Di che si tratta? Le anticipazioni rivelano che scoprirà che Omer ha solo fatto finta di essere un infermiere e che qualcuno sta provando ad incastrare Zeynep. Fino ad ora i telespettatori aveva creduto che ad uccidere Ozan fosse stata davvero lei, la verità potrebbe essere un’altra? Questo al momento non possiamo ancora saperlo dal momento che gli spoiler non svelano altri dettagli. Non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima soap opera turca, oltre che su Canale 5 le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

