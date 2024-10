Endless Love anticipazioni turche, prossime puntate: Emir sempre più spietato si vendica contro Zeynep

Non ci sarà limite alla perfidia ed alla cattiveria di Emir e puntata dopo puntata sarà sempre più spietato. Stando ad Endless Love anticipazioni turche, infatti, nei prossimi episodi Kozcuoğlu vedrà le sue società fallire per colpa di Kemal e soprattutto dovrà fare a meno della sua amata Nihan che nel frattempo vivrà la sua storia d’amore con Kemal alla luce del sole. Pronto a tutto pur di fargliela pagare Emir arriverà a rapire la piccola Deniz e persino a dare fuoco a Zeynep pur di guadagnare tempo. Andando con ordine la sorella di Kemal nei prossimi episodi scoprirà di essere incinta proprio di Emir e soprattutto sarà sotto la sua minaccia.

Emir è in possesso di alcuni video che la ritraggono mentre cerca di soffocare Ozan, fratello di Nihan, in ospedale e la minaccerà di divulgarli qualora lei non incastri Kemal. La giovane si rifiuterà di tradire il fratello e per questo motivo sarà vittima della sua terribile vendetta. L’uomo legherà la giovane nel letto e cospargerà la stanza di benzina per poi accendere una candela facendo intendere che quando la cera si sarà completamente sciolta la stanza andrà a fuoco facendo morire bruciata Zeynep. E non è tutto immortalerà la scena in un video che invierà a Kemal. Quest’ultimo disperato per la sorte della sorella farà di tutto per localizzarla e tentare di salvarle la vita.

Endless Love anticipazioni turche svelano che dopo svariati tentativi, Kemal riuscirà a mettersi in contatto con la sorella e raggiungerà la camera in fiamme. Soydere spegnerà l’incendio con una coperta, la slegherà dal letto e la porterà in salvo. Kemal salverà di nuovo la vita della sorella mentre quest’ultima sarà sotto choc per l’accaduto. Nel frattempo Nihan disperata per la sorte della figlia Deniz seguirà il perfido Emir in macchina, fino alla località dove era prigioniera Zeynep. Tuttavia della piccola non ci sarà nessuna traccia e la Sezin avviserà prima Kemal e successivamente la polizia, che si metteranno subito sulle tracce di Emir: riusciranno a trovare e metere in salvo Deniz?