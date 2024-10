Anticipazioni Endless Love, puntate dal 2 al 9 novembre 2024: Zeynep incastrata: è lei che ha ucciso Ozan?

Le vicende dei vari protagonisti di Endless Love continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori di Canale5 e nelle prossime puntate le trame entreranno nel vivo. Dalle anticipazioni delle puntate dal 2 al 9 novembre 2024, infatti, si scopre che Nihan e Kemal saranno sempre più vicini allo scoprire la verità sulla morte di Ozan. Infatti, il commissario Hakan entrerà in possesso di prove schiaccianti sul coinvolgimento di Zeynep nell’omicidio di Ozan e quest’ultima spaventata chiederà al fratello Tarik di aiutarla a sbarazzarsi delle prove. Kemal e Nihan nel mentre si recheranno in ospedale alla ricerca di testimonianza su cos’è successo il giorno della morte del giovane e la Sezin sarà sempre più certa che nella morte del fratello sia implicata proprio Zeynep.

Dalle anticipazioni Endless Love si scopre poi che Zeynep messa alle strette delle domande del fratello confermerà di essere entrata nella stanza di Ozan ma di esserci rimasta per poco tempo, di non essere lei l’assassina e di non averlo detto solo per paura. E durante l’acceso confronto tra i due fratelli Zeynep confesserà di essere incinta di Emir scatenando la reazione furiosa di Kemal arriverà persino a dirle che avrebbe preferito che fosse morta lei al posto di Ozan. Messa alle strette, distrutta e in lacrime, Zeynep farà un gesto estremo: tenterà il suicidio. Mentre Zeynep sarà in pericolo di vita qualcun altro sarà raggiante di felicità, Ayhan organizzerà una romantica proposta di matrimonio per Leyla che accetterà felice.

Endless Love, anticipazioni prossime puntate: Emir vuole portare via Deniz a Nihan

Zeynep di Endless Love morirà? Per sua fortuna l’intervento provvidenziale del fratello subito dopo l’insano gesto le salverà la vita. Colpi di scena clamorosi, inoltre, stando a quanto riportano le anticipazioni Endless Love delle prossime puntate, riguardano anche Nihan ed Emir. La pittrice scatenerà le ire del marito rivelando pubblicamente che il loro matrimonio è una farsa, Emir chiederà il divorzio ma si spingerà oltre arrivando persino a chiedere l’affidamento della piccola Deniz. Questa volta, però, Nihan affronterà a muso duro il marito Emir dicendole di voler più frasi minacciare.

Le anticipazioni Endless Love fino alla puntata del 9 novembre 2024 svelano che nel frattempo Emir rivela alla sorella Asu che metterà in atto un piano contro Nihan e Kemal costringendo con la minaccia Zeynep ad essere sua complice. Emir infatti ricatterà quest’ultima dicendole che se non lo aiuta ad incastrare Kemal gli invierà il video in cui si vede lei soffocare con un cuscino Ozan in ospedale. Zeynep non cederà al ricatto e il video verrà inviato a Kemal e Nihan. Quest’ultima diventerà una furia e si scaglierà contro Zeynep accusandola di essere l’assassina di suo fratello ma lei riuscirà a scappare con l’aiuto di Tarik. L’appuntamento con le nuove puntate di Endless Love è dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10 ed il giovedì in prima serata. Da lunedì 11 novembre 2024 la dizi turca si ferma nel daytime e andrà in onda sono il giovedì sera ed il sabato pomeriggio.