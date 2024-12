Anticipazioni Endless Love, puntata di oggi in prima serata: la verità su chi ha ucciso Ozan

Puntata cruciale quella di questa sera, 3 dicembre 2024, di Endless Love. Dalle anticipazioni si scopre che finalmente verrà fuori chi ha ucciso Ozan e non si tratta né di Zeynep, né di Asu né di Gurcan. Andando con ordine Kemal sarà sempre più convinto che Tarik sia convolto nella morte del fratello di Nihan. E non sarà l’unico perché anche il commissario Mercan è convinto che il più grande dei fratelli Soydere sarà implicato nell’omicidio e per questo gli tenderà una trappola, si presenterà a casa sua durante una cena senza preavviso pronta per fargli alcune domande. Tuttavia, Kemal capirà subito le intenzioni della commissaria ed interverrà in difesa del fratello.

Anticipazioni L'Amica Geniale 4, puntata di oggi: "Ecco cos'accadrà a Nino Sarratore"/ Parla Fabrizio Gifuni

Le anticipazioni Endless Love della puntata di oggi, martedì 3 dicembre 2024, rivelano anche che il giorno seguente sarà proprio Tarik a confessare la verità al fratello. Dopo essere stata trafugato proprio da Tarik, il cadavere di Ozan verrà ritrovato e ora si può procedere con l’autopsia, per Vildan si tratta di una macabra consolazione in quanto finalmente capirà che cosa è successo al figlio. I risultati dell’autopsia saranno spiazzanti, verrà fuori che Ozan non è stato ucciso né per soffocamento né per avvelenamento ma per impiccagione. Zeynep potrà tirare un sospiro di sollievo, non è stata lei ad uccidere il marito perché quando ha cercato di soffocarlo con un cuscino lui aveva già del veleno in circolo.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, prossima puntata 8 dicembre 2024/ Strano caso per avvocato d'insuccesso

Endless Love anticipazioni, puntata serale del 3 dicembre 2024: Tarik confessa l’omicidio di Ozan

Le anticipazioni Endless Love del puntata serale di 3 dicembre 2024 rivelano che Nihan costringerà Asu a rivelare chi sia il vero assassino di Ozan. Vildan sarà in attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo di suo figlio, mentre Mercan raggiungerà Nihan e Kemal e svelerà loro che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, bensì per impiccagione. Intanto, Tarik confesserà a Zeynep di essere coinvolto nella morte di suo marito.

Successivamente, infine, Zeynep si troverà in ospedale insieme ad Emir: il malvagio imprenditore vuole assistere all’ecografia e questo momento la spingerà a prendere una drastica decisione, non vuole sposare più Hakan ma Emir. Mercan riuscirà ad ottenere un mandato di perquisizione per l’appartamento di Tufan e qui troverà un filmato in cui si vede chiaramente Tarik inscenare il finto suicidio di Ozan mettendogli una corda al collo.

Anticipazioni Tradimento, 2a puntata 8 dicembre 2024/ Guzide sotto choc: Oylum rischia accusa di omicidio

Endless Love soap turca di Canale5: quando va in onda e come vederla in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, 3 dicembre 2024, non resta che ricordare che è possibile seguire la dizi turca dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa e il sabato con ben tre episodi a partire dalle 21.35 circa. Eccezionalmente questa settimana andrà in onda in un doppio appuntamento, questa sera e giovedì 5 dicembre 2024. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.