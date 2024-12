Anticipazioni Endless Love, puntata pomeriggio del 3 dicembre 2024: Tarik in trappola

Eccezionalmente per questa settimana, la dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal andrà in onda con un doppio appuntamento, un episodio verrà trasmesso a partire dalle 14.10 e ben tre verranno trasmessi in prima serata a partire dalle 21.30 e ci saranno tantissimo risvolti scioccanti. Andando con ordine, dalle anticipazioni Endless Love della puntata 3 dicembre pomeridiana si scopre che la commissaria Mercan sarà sempre più vicina allo scoprire chi ha ucciso Ozan ed inizierà a focalizzare i suoi sospetti su Tarik.

Ed è per questo che si presenterà a casa Soydere durante una cena di famiglia per incastrare in una trappola Tarik. Tuttavia Kemal capirà da subito le intenzioni del commissario e andrà in soccorso del fratello. I colpi di scena, però, non finiranno qui perché sarà proprio Tarik a confessare a Kemal l’agghiacciante verità: ha impiccato lui il corpo di Ozan dopo aver visto la sorella Zeynep soffocarlo con un cuscino. Per evitare che la sorella finisse in carcere ha inscenato il finto suicidio del fratello di Nihan. Intanto verrà ritrovato il corpo di Ozan e finalmente può essere disposta l’autopsia.

Anticipazioni Endless Love, puntata di sera del 3 dicembre 2024: Zeynep prende una decisione importante

Si giunge così alle anticipazioni Endless Love della puntata di sera del 3 dicembre 2024 Zeynep difenderà a spada tratta il fratello Tarik rivelando a Kemal che qualsiasi azione lui abbia commesso l’ha fatto solo per proteggerla. La giovane, inoltre, andrà a fare l’ecografia insieme ad Emir e proprio durante questo dolce e romantico momento Zeynep farà una scelta drastica. Nel frattempo giungeranno i risultati dell’autopsia, si scoprirà che Ozan non è morto ne per soffocamento ne per colpa del veleno che ha in circolo ma gli è stato spezzato l’osso del collo. A questo punto Tarik capirà di essere lui l’assassino di Ozan.

Zeynep prenderà la sua decisione sul matrimonio: non si sposerà con Hakan ma con Emir e lo comunicherà alla madre Fehime. Contemporaneamente Mercan proseguirà le indagini sulla morte di Ozan, chiederà ad Asu se ha i video dell’ospedale ma la pittrice le rivelerà di non averle più. A questo punto la commissario richiederà un mandato di perquisizione per l’appartamento di Tufan e Gurcan e proprio qui troverà una chiavetta, nel video si vede chiaramente Tarik mentre impicca Ozan. Con l’autopsia e la prova video non ci sono più dubbi: Ozan è stato ucciso da Tarik!

Endless Love, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

Il palinsesto di Canale5 per questa settimana vede raddoppiato l’appuntamento settimanale della dizi turca. Endless Love, andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa ed il sabato con ben tre episodi dalle 14.45 alle 16.25 circa. Oltre alla consueta puntata in prima serata del giovedì sera, andrà in onda anche oggi, martedì 3 dicembre 2024 sempre a partire dalle 21.30 circa con ben tre episodio seguibili in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.