Anticipazioni Endless Love, puntata serale di oggi 31 ottobre 2024: Deniz sta male

Nonostante la sfida degli ascolti nel giovedì sera venga nettamente vinta dalle nuova puntate di Don Matteo 14, storica e longeva fiction di Rai1 amatissima dai telespettatori che la seguono in massa (la prima puntata ha superato il 27% di share) la dizi turca con protagonista Nihan e Kemal continua ad ottenere degli ottimi riscontri. E dalle anticipazioni Endless Love del 31 ottobre 2024 si scopre che nella puntata di questa sera le trame si faranno sempre più avvincenti. Sempre più spaventati da Emir Nihan e Kemal hanno deciso di affidare la piccola Deniz ai genitori di lui Fehime ed Huseyin ma accadrà un imprevisto che potrebbe avere dei risvolti drammatici che scombussolerà i loro piani.

Le anticipazioni Endless Love, infatti, svelano che la piccola Deniz starà mala, inizierà ad avere la febbre alta ed il suo corpo si riempirà di bollicine rosse, per questo motivo verrà portata in ospedale dove per fortuna i dottori capiranno cos’a ma per Nihan e Kemal la situazione precipiterà. Infatti, il medico dopo aver diagnosticato un’allergia alle fragole con la relativa cura inizierà ad insospettirsi quando noterà che i due non solo non hanno con loro i documenti ma non l’hanno neanche registrata all’ingresso. Il medico avviserà la polizia ed a questo punto il commissario Hakan sarà costretto ad agire.

Endless Love, anticipazioni puntata di sera del 31 ottobre 2024: Kemal finisce di nuovo in carcere

E non è tutto perché dalle anticipazioni Endless Love sulla puntata di questa sera, giovedì 31 ottobre 2024, si scopre che Kemal Soydere finirà di nuovo in carcere. Il commissario Hakan, infatti, dopo essere stato chiamato dal medico dell’ospedale non potrà far altro che arrestare Fehime, Huseyin e Kemal con l’accusa di aver rapito Deniz dopo la denuncia di rapimento sporta da Emir. Successivamente i genitori del Soydere verranno rilasciati mentre Kemal finirà di nuovo in carcere e l’unica sua possibilità di salvezza risiederà nell’avvocata Zehra, la quale non solo assumerà la sua difesa ma addirittura darà avvio ad una causa per la paternità di Deniz contro Emir!

Grazie al prezioso aiuto dell’avvocato, Kemal tornerà in libertà, Nihan troverà un modo per sferrare un duro colpo ad Emir e soprattutto togliergli gran parte del suo potere e del suo prestigio. Con la complicità di Leyla, la Sezin riuscirà ad ottenere il controllo della Kozcuoglu Holding, di conseguenza, ora può contrastare il marito, opponendosi ai suoi progetti. Come reagirà Emir? Come è facilmente intuibile, non bene e non mancheranno nelle prossime puntate una serie di mosse e contromosse. Infine Zeynep lascerà la stanza di albergo in cui si trovata e Kemal, inizialmente preoccupato, successivamente capirà che la sorella ha fatto la scelta giusta.

Svelate tutte le anticipazioni Endless Love ed i colpi di scena che accadranno nella prossima puntata non resta che ricordare che è possibile seguire la dizi turca anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda gli episodi saranno sempre disponibili. Nel frattempo Canale5 ha deciso di stravolgere la sua programmazione, la dizi turca con protagonista la dizi con protagonista Nihan e Kemal si ferma nel daytime. Non andrà più in onda dal lunedì al venerdì ma solo al sabato, a partire dalle 14.10 per poi dare la linea al Verissimo di Silvia Toffanin ed il giovedì in prima serata su Canale5 con tre episodi. In questo modo gli episodi verranno in un certo senso preservati ritardandone la fine. Mancano ancora 19 puntate da due ciascuno circa che così diluiti saluteranno il pubblico nei prossimi mesi anche se non è ancora stata annuncita la data ufficiale della fine.