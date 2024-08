Endless Love, anticipazioni puntata serale di oggi 30 agosto 2024: resa dei conti tra Emir e Kemal

Punta tutto sulle soap il palinsesto di questa settimana di Segreti di famiglia, e dopo l’ultima puntata di Segreti di famiglia prima della sospensione andata in onda ieri e il ritorno de La rosa della vendetta domenica, questa sera andrà in onda in prima serata su Canale5 Endless Love. Le anticipazioni di Endless Love sulla puntata serale di oggi, venerdì 30 agosto 2024, svelano che non mancheranno i colpi di scena e risvolti inaspettati con due drammatiche morti ma soprattutto ci sarà la resa dei conti tra Kemal ed Emir.

Station 19: anticipazioni 30 agosto e 6 settembre 2024/ La decisione di Natasha

Nell’ultima puntata pomeridiana di Endless Love andata in onda questo pomeriggio Kemal ha scoperto la relazione clandestina tra Zeynep ed Emir e gli è caduto il mondo addosso, sconvolto ha deciso che è arrivato il momento di affrontare il suo più acerrimo nemico ignaro del fatto che quest’ultimo gli sta tendendo una trappola. E dalle anticipazioni su Endless Love si scopre che ci sarà la resa dei conti tra Emir e Kemal. Emir, certo che dopo la scoperta della relazione clandestina con Zeynep Kemal sarebbe andato a casa sua ha incaricato Tufan di sparargli una volta arrivato. Le cose però non andranno secondo i suoi piani.

Segreti di famiglia quando torna in onda in prima serata Canale 5? Anticipazioni bomba/ Palinsesto stravolto

Anticipazioni Endless Love del 30 agosto 2024: Ozan e Onder muoiono

Le anticipazioni di Endless Love della prima puntata di stagione svela che cosa succederà nello scontro tra Emir e Kemal. I due uomini si affronteranno senza esclusione di colpi non solo con le mani ma anche con la pistola. E proprio dalla pistola di Kemal partirà il colpo che ridurrà in fin di vita Emir. Sarà a quest’ultimo ad avere la peggio e dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Tuttavia i colpi di scena non finiranno qui, dalle anticipazioni della puntata serale di oggi di Endless Love si scopre anche cosa succederà al povero Ozan. In carcere riceverà da una persona misteriosa delle fotografie anonime della moglie Zeynep con Emir, capirà che i due hanno una relazione e ne rimarrà sconvolto. Preso da una crisi epilettica verrà condotto in ospedale. A questo punto la moglie pur di non fargli rivelare lo scandalo pubblicamente lo soffocherà con un cuscino.

Anticipazioni Segreti di famiglia, puntata 4 settembre 2024 salta: sospesa o torna in onda?/ Ultime novità

La morte di Ozan di Endless Love non sarà l’unica nell’ultima puntata di stagione. Il tutto passerà come un suicidio ma quando Onder vedrà il figlio impiccato morirà d’infarto. Problemi ci saranno anche per Kemal a causa della donna che dichiara di amarlo. La testimonianza di Nihan cambierà tutto, rivelerà infatti la vera natura dei conflitti tra Kemal ed Emir, fornendo dei moventi per l’odio di Kemal nei confronti di suo marito. Kemal verrà quindi condotto in carcere in attesa del processo. Nihan sarà distrutta per la morte del fratello non accetterà la realtà e continuerà a parlargli come se fosse vivo. Leyla cercherà di convincerla a ritrattare la testimonianza contro Kemal ma inutilmente, Nihan è convinta che tutte le tragedie che l’hanno coinvolta sono per colpa dell’uomo. Ed infine anche Zeynep sarà preoccupata, nel tentativo di fuggire dalla Turchia inizierà ad avere forti dolori al ventre: perderà il bambino?

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Endless Love, la dizi turca trasmessa da Canale 5 che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 è pronta a sbarcare in prima serata il venerdì a partire dal 30 agosto 2024 alle 21.25 circa le circa per i telespettatori è disponibile anche in diretta in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove è possibile prendere visione delle puntate in contemporanea alla messa in onda televisiva. E nella novità non sono finite perché dalla prossima settimana andrà in onda anche nel weekend.