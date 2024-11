Endless Love anticipazioni turche, che fine fa Asu? Uccide Tufan costretta da Emir

La dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal continua ad appassionare i telespettatori di Canale5 con gli episodi che stanno andando in onda attualmente che vedono Zeynep la principale sospettata della morte di Ozan, si scoprirà in realtà che la verità è un’altra e lei è del tutto innocente. Tuttavia, da Endless Love anticipazioni turche si scopre che al centro delle trame ci sarà un altro personaggio femminile, anche lei vittima suo malgrado di Emir: Asu. Che fine fa Asu di Endless Love? La Kozcuoğlu per colpa del fratello Emir si renderà artefice di un brutale omicidio e puntata dopo puntata perderà del tutto la testa finendo ricoverata in un ospedale psichiatrico.

Da Endless Love anticipazioni turche si scopre che Asu non si rassegnerà mai alla fine della sua storia d’amore con Kemal, ed il suo odio e la sua gelosia cresceranno ancora di più quando Kemal e Nihan usciranno allo scoperto annunciando a tutti di avere intenzione di sposarsi. La giovane inscenerà la sua morte per far ricadere la colpa su Kemal ma il suo piano non andrà a buon fine. Tuttavia Emir scoprirà tutto e ricatterà la sorella: manterrà il silenzio solo se lo aiuterà ad uccidere Tufan. Emir metterà in scena un finto rapimento di Asu e nello stesso tempo pagherà un complice per investire volutamente Tufan. Quest’ultimo con un tranello verrà attirato nel luogo del presunto sequestro e mentre attraverserà la strada verrà investito dal camion guidato da un complice di Emir e morirà sul colpo.

L’aver ucciso l’uomo che ama segnerà profondamente la giovane che da quel momento in poi ogni giorno si recherà alla sua tomba. Tuttavia per Asu i problemi non finiranno qui, Endless Love anticipazioni turche, infatti, rivelano che la giovane darà sempre più segni di squilibro mentale facendo atti inconsulti e, così, alla fine la sua famiglia deciderà di farla curare in un ospedale psichiatrico. Asu verrà ricoverata in manicomio e questo evento cambierà molto Emir: l’uomo legherà moltissimo con la sorella e le starà molto vicino, cercando di aiutarla in tutti i modi. Tuttavia nelle prossime puntata di Endless Love crescerà ancora di più l’odio di Emir per Kemal che considererà l’unico vero responsabile per lo stato in cui si è ridotta la sorella ed ovviamente metterà in atto un nuovo piano d vendetta.