Endless Love anticipazioni turche, svolta drammatica: Tufan muore

La cattiveria dei fratelli Kozcuoğlu non ha limiti e da Endless Love anticipazioni turche si scopre che anche nelle prossime puntate i due saranno artefici di un malvagio piano ai danni di Tufan. Andando con ordine Asu, succube del fratello e da sempre innamorata di Kemal, deciderà di fargliela pagare inscenando il suo omicidio con tanto di finte prove per incastrare l’uomo e farlo finire in prigione. Emir però scoprirà il piano della sorella. Asu, completamente nel panico, implorerà il suo aiuto, ben sapendo che il prezzo da pagare sarà molto alto: uccidere Tufan.

Endless Love anticipazioni turche svelano che Tufan muore a causa di un vile piano organizzato da Emir e da Asu che, seppur obbligata per evitare di finire in prigione, diventerà complice del fratello nel suo omicidio. Asu proporrà a Tufan di fuggire via lontano e costruirsi una nuova vita altrove, il ragazzo è da sempre innamorato di lei e per questo motivo farà di tutto per assecondarla ignorando che in realtà si tratta di una trappola in cui perderà la vita. Il piano machiavellico sarà organizzato nei minimi particolari da Emir.

Anticipazioni Endless Love prossime puntate: Asu e Emir uccidono Tufan

Da Endless Love anticipazioni turche si scopre che Emir metterà in scena un finto rapimento di Asu e nello stesso tempo pagherà un complice per investire volutamente Tufan. Quest’ultimo con un tranello verrà attirato nel luogo del presunto sequestro in cui un uomo (finge) di spararle a sangue freddo mentre lei riesce a scappare nel bosco. A questo punto la inseguirà chiamandola ed attraverserà la strada e proprio mentre il giovane attraverserà la strada verrà investito da un tir. Non si tratterà di un incidente, tuttavia, ma di un omicidio. Alla guida del camion infatti ci sarà un complice di Emir. Solo a quel punto Asu si precipiterà da Tufan il quale prima di morire riuscirà solo a pronunciare debolmente il suo nome. L’episodio segnerà profondamente Asu che cambierà totalmente atteggiamento, comprenderà i suoi errori e cercherà di essere una persona migliore allontanandosi dal fratello.