Endless Love anticipazioni turche prossime puntate: Kemal rischia di uccidere Deniz

Le vicende di Nihan, Kemal, Emir e la piccola Deniz continuano ad appassionare i telespettatori di Canale5, nelle puntate che andranno in onda questa settimana ci saranno dei risvolti inaspettati e delle svolte clamorose, Kemal scoprirà finalmente che Deniz è sua figlia e lo farà grazie al test del DNA questa volta non manomesso. E non è tutto perché Asu accecata dalla gelosia e dalla sete di vendetta si vendicherà nel peggiore dei modi contro Nihan arrivando persino a manomettere i freni della sua auto. La Sezin avrà un terribile incidente in cui rischierà di perdere la vita ma fortuna nonostante perderà molto sangue alla fine riuscirà a salvarsi grazie alla donazione del sangue da parte di una persona in particolare: Zeynep.

Don Matteo 13, qual è il segreto di Don Massimo?/ Svelato il misterioso passato del prete: c'entra una donna

Tuttavia nelle prossime puntate ci sarà un ulteriore colpo di scena drammatico. Stando, infatti, a quanto riportano Endless Love anticipazioni turche nelle prossime puntate Kemal rischierà di uccidere la figlia Deniz. Nelle prossime puntate Nihan e Kemal organizzeranno un piano per fuggire via insieme alla piccola e per farlo Soydere passerà del tempo con la piccola, Deniz però ha delle allergie e per questo Nihan si premurerà di lasciargli una lista di cibi da non far mangiare ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Anticipazioni Don Matteo 14, 2a puntata 24 ottobre 2024/ Tensioni tra Maresciallo Cecchini e nuovo Capitano

Anticipazioni Endless Love prossime puntate: Kemal e Nihan nei guai

Stando a quanto riportano Endless Love anticipazioni turche delle prossime puntate, nonostante la lista che Nihan ha dato all’ingegnere, Kemal darà da mangiare a Deniz una fragola che scatenerà una terribile reazione allergica nella bambina. Deniz inizierà a stare malissimo, arrivando addirittura ad avere la febbre. Verrò avvisata la Sezin che resasi conto della gravità della situazione, non esiterà un attimo e porterà la figlia in ospedale.

La figlia di Nihan e Kemal, Deniz, per fortuna si riprenderà ma i due protagonisti della dizi turca i guai saranno dietro l’angolo. Il dottore, infatti, si insospettirà quando i due non avranno i documenti di Deniz con loro e chiamerà la polizia, certo di essere davanti a un caso di rapimento. Per i Nihan e Kemal ci saranno guai seri: come se la caveranno i due? Nel frattempo le nuove puntate di Endless Love vanno in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 ed il giovedì in prima serata alle 21.30 circa su Canale5.

Com’è finito Don Matteo 13?/ Svelato il grande segreto di Don Massimo, Anna sceglie tra Marco e Sergio