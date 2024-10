Al via una nuova settimana di Endless Love, sul web sono trapelate le anticipazioni delle puntate in onda dal 14 al 19 ottobre su Canale 5 alle 14.10, i colpi di scena come sempre sorprenderanno non poco i telespettatori. Per l’ennesima volta Kemal giurerà il suo eterno amore a Nihan, è disposto a tutto per liberarla da Emir e poter essere finalmente una famiglia, lei però ha molta paura. La Sezin teme che il marito possa fare del male a Deniz ed è per questo che non ha più rivelato la verità al suo amato sulla figlia. Leyla riuscirà a prendere il ciuccio della bambina per fare il test del DNA, Asu però aiuterà Emir, nella puntata di martedì 15 ottobre, scambiando il ciuccio per falsificare il risultato del test. Nel frattempo Fehime sarà sconvolta, dopo quello che ha fatto Zeynep ha deciso di escluderla dalla sua vita ma soffre molto per averlo fatto.

Chi è Tommaso Marini? Fidanzata, carriera e Ballando con le stelle 2024/ “A Parigi realizzato un sogno…”

Le anticipazioni di Endless Love dell’episodo che andrà in onda mercoledì 16 ottobre fa sapere che la madre di Zeynep deciderà di andare a trovarla di nascosto contro il volere del marito. Nella sua camera d’albergo trova la ragazza in lacrime, sola e malata, vedendo Fehime però lei penserà che c’è ancora una speranza per riconciliarsi con la sua famiglia. La madre la spingerà a riprendere in mano la sua vita, senza contare sull’aiuto di nessuno. Nel frattempo, nella puntata di giovedì 17 ottobre, Ayhan riceverà un documento che riguarda una vendita conclusa con la Kozcuoglu Holding. Insieme a Kemal capirà di essere finito in una trappola di Emir per danneggiare lui Leyla. Intanto, con l’aiuto di Zehir Soydere organizza un piano per entrare in casa del suo nemico prima che Nihan parta insieme a Deniz. Zehir metterà alla prova Zehra e resterà molto deluso, la donna infatti credendo che il braccio destro di Kemal voglia sottrarre un documento dall’ufficio di Emir lo farà andare subito in azienda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntate dal 14 al 18 ottobre 2024/ Concetta e Ciro in crisi

Anticipazioni Endless Love, cosa accadrà nella puntata serale di giovedì 17 ottobre

Giovedì 17 ottobre Endless Love andrà in onda anche in prima serata su Canale 5, le anticipazioni rivelano che Zehir capirà che Zehra collabora alla sue spalle con Emir, deciderà quindi di lasciarla e la accuserà del fatto che il figlio che aspettavano è morto per colpa sua. Intanto Kemal riuscirà a salutare Nihan e Deniz prima della partenza e prenderà un capello della bambina per fare di nuovo il test del DNA. Solo Emir sa dove si trovano la moglie con la bambina e deciderà di raggiungerle per trascorrere un po’ di tempo insieme. Ricevuto l’esito del test Soydere scoprirà finalmente di essere il vero padre di Deniz e vuole scoprire dove si trovano lei e la Sezin. Quando Leyla verrà a conoscenza della verità sarà molto preoccupata di ciò che Emir potrebbe fare, a farla soffrire però è anche la lontananza da Ayhan.

Iago Garcia al Grande Fratello 2024: "Innamorato 2 volte nella mia vita"/ "Mi piacerebbe avere un figlio ma…"

Alla Kozcuoglu Holding Asu chiederà di avere un ufficio tutto suo ora che lei e il marito sono i principali azionisti, Galip le mostrerà il suo ufficio dicendo che ormai a lui non serve più. Lei proverà a chiamare più volte Kemal ma non riuscirà a parlare con lui, Emir la informerà che ha organizzato un importante pranzo con due azionisti e si recherà sul posto convinta di trovare Soydere, scoprirà però che ha annullato l’incontro. Galip andrà a trovare Mujgan e sarà terrorizzato quando noterà che la moglie ha sbattuto le palpebre, proverà quindi ad impedire che si svegli con l’ennesima iniezione ma Eda lo interromperà, la donna poco dopo aprirà gli occhi.

Altre anticipazioni di Endless Love: tutto quello che c’è da sapere

Nella puntata di Endless Love di venerdì 18 ottobre Kemal leggerà il diario di Nihan sulla figlia e non potrà fare a meno di commuoversi pensando a tutti i momenti che ha perso con la piccola Deniz. Furioso penserà di portare via la bambina togliendola in modo definitivo ad Emir e si scaglierà contro Nihan per averlo fatto stare lontano dalla figlia per un anno. Lei è consapevole di aver sbagliato ma gli ricorderà che lui in carcere si era rifiutato di vederla e le aveva negato il suo aiuto. Kemal potrà finalmente abbracciare Deniz nell’episodio di sabato 19 ottobre, lui vuole trovare una soluzione per stare con Nihan e la figlia ma lei gli chiederà di aspettare per evitare che Emir possa fare del male alla bambina. Soydere le proporrà una convivenza o una fuga, lei però è terrorizzata dal marito e si opporrà perché teme che lui possa vendicarsi.

Si scoprirà anche cosa è accaduto in passato tra Zehra e Zehir , lei è stata investita da un’auto mentre aspettava il loro bambino e lo ha perso. La donna correva ed era distratta perché doveva avvertire Zehir che il padre lo aveva denunciato. Lei ammette di non aver fatto attenzione mentre attraversava, pensa però che la colpa dell’accaduto sia anche sua e delle sue scelte di vita sbagliate. Intanto Zeynep è convinta di voler cambiare vita ma un incontro con Emir la metterà a dura prova.

Asu vuole liberarsi della sua rivale e chiederà ad uno dei suoi uomini di manomettere i freni dell’auto di Nihan. Nel frattempo Mujgan avrà un risveglio doloroso e proverà a parlare, la Sezin invece finirà in ospedale in condizioni molto gravi. A causa di un’emorragia interna avrà bisogno di sangue e le scorte in ospedale non basteranno, serviranno quindi dei donatori. Kemal ricorderà che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno della sua amata e andrà subito a prenderla, Emir per tenerlo lontano dalla sala operatoria chiederà alla vigilanza dell’ospedale di impedire l’accesso al suo nemico.