Endless Love anticipazioni turche, prossime puntate: Emir tenta (di nuovo) di uccidere Kemal

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? La dizi turca con protagonisti Kemal, Nihan, Emir ed Asu ha abituato i telespettatori a colpi di scena spiazzanti, risvolti inaspettati e svolte drammatiche e le anticipazioni svelano che gli intrighi e i tradimenti continueranno anche nei nuovi episodi. Nelle trame della soap di Canale5 Zeynep Soydere sarà una figura sempre più centrale in grado di sparigliare le carte e cambiare il destino degli altri protagonisti e tuttavia proprio per questo verrà colpita da un grave lutto.

Come finisce Libera, fiction Rai1: anticipazioni ultima puntata 10 dicembre 2024/ Paura per Clara, muore?

Andando con ordine da Endless Love anticipazioni turche si scopre che, per l’ennesima volta, Emir tenterà di uccidere Kemal. L’eterna rivalità tra i due continuerà anche nelle prossime puntate ed il Kozcuoglu progetterà di ucciderlo proprio il giorno del suo matrimonio con Nihan. Emir vuole farlo morire di ipossia all’interno di una camera iperbarica priva di ossigeno. Tuttavia il suo piano andrà in fumo perché Zeynep lo scoprirà e interverrà per salvare il fratello. In passato la Soydere, accecata dall’amore per Emir, è arrivata anche al punto di tradire il fratello, adesso, invece più matura e consapevole avrà un altro atteggiamento.

Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata 5 dicembre 2024/ Ceylin si risveglia ferita in un bosco…

Anticipazioni Endless Love, Zeynep incinta perde il bambino per colpa di Emir

Da Endless Love anticipazioni turche delle prossime puntate si scopre che Zeynep, dopo aver scoperto che Emir vuole uccidere Kemal, lo dirà a Zehir, e insieme correranno per salvargli la vita. Ci riusciranno, ma tutto ciò scatenerà l’ira di Emir. Tra quest’ultimo e Zeynep ci sarà uno duro scontro, che finirà in tragedia. Nel tentativo di bloccare Emir, sempre più convinto ad andare a uccidere Kemal, Zeynep verrà investita da un’auto e perderà il bambino che portava in grembo. Il piccolo era l’unica ragione di vita sia per Emir che per Zeynep ed entrambi sprofonderanno nel dolore e nello sgomento. Tuttavia, mentre Emir accuserà Kemal per la morte del piccolo, Zeynep riterrà Emir l’unico responsabile di quanto successo e tra i due ci sarà un violento scontro. I due nel frattempo si sono sposati ma la tragica e prematura perdita del figlio avrà effetti anche sul matrimonio.