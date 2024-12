Anticipazioni Endless Love puntata del 5 dicembre 2024: Kemal sconvolto dalla verità del fratello Tarik

Cosa accadrà nella prossima puntata della dizi turca? La scoperta dell’identità dell’assassino di Ozan getterà tutti nello sconforto seminando dolore e sgomento soprattutto in Kemal che vedrà le porte del carcere aprirsi per il fratello Tarik, a questo punto, tuttavia, ci sarà un toccante confronto tra la commissaria Mercan che gli confesserà la sua tragica storia personale. Le anticipazioni Endless Love della puntata del 5 dicembre 2024 svelano che Hakan si presenterà a casa Soydere senza preavviso, ricevendo un’accoglienza calorosa da Fehime e Huseyin: Zeynep, invece, sarà piuttosto fredda con lui e gli spiegherà di non volerlo ingannare. La verità è che la più piccola della famiglia Soydere penserà ancora ad Emir che poco dopo la convocherà per la clamorosa decisione.

Endless Love anticipazioni, puntata di sera del 3 dicembre 2024/ Tarik ha ucciso Ozan: la confessione choc

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata di sera del 5 dicembre 2024 si scopre che Kemal sarà diviso tra due fuochi, da una parte l’amore per Nihan e dall’altra l’affetto per il fratello Tarik, quest’ultimo sentendosi pienamente in colpa vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Tuttavia, Kemal non abbandonerà il fratello. Nel frattempo Leyla scopre qualcosa di strano nei profitti della Kozcuoglu Holding e lo rivelerà a Kemal. Il Soydere parteciperà alle riunioni dei consigli di amministrazione durante il quale Emir cercherà di far approvare un progetto che verrà finanziato dai fondi di provenienza ambigua. Capirà che Emir ha aperto una miniera illegale. E poi ancora Fehime cercherà di convincere la figlia a sposare Hakan togliendosi dalla testa Emir, ma la giovane seguirà un’altra strada. Ci sarà il matrimonio tra Zeynep ed Emir?

Anticipazioni L'Amica Geniale 4, puntata di oggi: "Ecco cos'accadrà a Nino Sarratore"/ Parla Fabrizio Gifuni

Endless Love anticipazioni puntata del 5 dicembre 2024: resa dei conti tra Kemal e Emir

Le anticipazioni Endless Love della puntata serale del 5 dicembre 2024 svelano che Kemal rivelerà a Emir di aver scoperto del suo coinvolgimento nella gestione illegale della miniera e di essere pronto a denunciarlo. Tuttavia i colpi di scena sono dietro l’angolo perché Emir avrà un asso nella manica che porrà Nihan in una posizione molto pericolosa. Ci sarà la resa dei contri tra Emir e Kemal Inoltre la Sezin riceverà un permesso speciale per fare visita a Tarik in carcere. L’uomo le racconterà come si sono svolti i tragici eventi che hanno portato alla morte di Ozan pregandola di restare accanto a Kemal.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 2, prossima puntata 8 dicembre 2024/ Strano caso per avvocato d'insuccesso

Dalle anticipazioni Endless Love, infine, si scopre che Nihan, dopo l’incontro con Tarik, prometterà a Kemal di non lasciarlo e trasformerà la sua dichiarazione d’amore in un gesto concreto: acquisterà una casa per loro e per Deniz, con la speranza che possa diventare il rifugio della sua famiglia, tenendola lontana dalle minacce che la perseguitano. Nursen mostrerà al commissario Mercan una lettera appena ricevuta, scritta da Tufan prima che morisse. L’uomo le confesserà il suo amore per Asu e che l’avrebbe sposata presto. Tali dichiarazioni insinueranno nella commissaria un dubbio.