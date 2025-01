Anticipazioni Endless Love, Kemal viene ucciso? Cosa accadrà nelle prossime puntate

Un nuovo dramma sta per abbattersi sui protagonisti della soap turca Endless Love. Un giorno di grande gioia e di festa si trasformerà, infatti, in una corsa alla salvezza per Kemal. L’uomo rischierà la morte proprio nel giorno del suo matrimonio con Nihan, tutto a causa di un piano orchestrato da Emir. Ma andiamo per gradi e scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love.

Non è la prima volta che Emir tenta di distruggere la felicità di Kemal e Nihan. Dopo aver provato a tenere la donna vicino a se con ogni stratagemma, l’uomo ha subito un brutto colpo quando il rivale è riuscito a entrare in possesso di alcuni documenti che avrebbero distrutto la Kozcuoğlu Holding. Così è stato costretto a fare un passo indietro, ma soltanto apparente, perché ha intanto iniziato a mettere in piedi un piano B per uccidere Kemal.

Kemal muore per mano di Emir? Spoiler su Endless Love

Emir è deciso a mettere fine alla vita dell’uomo nel giorno per lui più importante: quello del matrimonio in spiaggia con la sua amata Nihan. Così, mentre la donna lo attende sul luogo delle nozze, Kemal viene rapito mentre si trova dal barbiere per prepararsi all’evento. Viene poi rinchiuso in una camera iperbarica in un ospedale abbandonato. L’obiettivo di Emir è quello di lasciarlo morire in mancanza di ossigeno, quindi soffocato. Ma Kemal muore davvero o riesce a salvarsi? Stando alle anticipazioni turche di Endless Love, sarà Zeynep a salvare Kemal, informando Zehir del piano di Emir. I due, in una corsa contro il tempo, raggiungeranno l’ospedale abbandonato, riuscendo a salvare Kemal prima che sia troppo tardi.