Endless Love non va in onda dallo scorso 21 dicembre 2024, l’amatissima dizi turca infatti si è presa una lunga pausa in occasione delle festività natalizie e tornerà su Canale 5 oggi con tante novità e colpi di scena. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, puntata dopo puntata la soap riesce sempre a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende. Ormai non manca molto al gran finale e sono in tanti a chiedersi cos’altro succederà prima dell’ultima puntata.

Dopo settimane di stop Nihan divorzierà da Emir e sarà finalmente libera di godersi la sua storia d’amore con Kemal, però non sa che il suo ex marito continua a tramare alle loro spalle in cerca di vendetta. Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che nell’episodio di domani, mercoledì 8 gennaio 2025 lo spietato imprenditore dopo essersi mostrato molto premuroso nei confronti di Zeynepp le assicurerà che non ha nessuna intenzione di fare del male a suo fratello Kemal.

Endless Love, anticipazioni 8 gennaio 2024: Kemal fa infuriare Nihan, poi la sorprende chiedendole di sposarlo

Come al solito i tantissimi fan di Endless Love assisteranno ad interessanti colpi di scena che li stupiranno non poco. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nella puntata di domani, mercoledì 8 gennaio 2025, Nihan andrà su tutte le furie quando scoprirà che lei e Kemal non trascorreranno insieme la serata a causa di alcuni impegni urgenti di Soydere. Poco dopo la Sezin riceverà dei messaggi minacciosi che ls obbligheranno a recarsi in un misterioso luogo, lì resterà davvero stupita.

Stando alle anticipazioni di Endless Love Nihan non sarà di nuovo in pericolo, ad attenderla infatti ci sarà Kemal per farle la proposta di matrimonio. I due al settimo cielo decideranno quindi di sposarsi, ora che lei è finalmente libera potranno diventare al più presto marito e moglie. Soydere e la sua amata, quindi, inizieranno subito i preparativi delle nozze e non vedono l’ora di pronunciare il fatidico ‘si’ per sugellare il loro amore.