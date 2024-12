Endless Love anticipazioni turche, trame puntate di gennaio: Asu evade dall’ospedale psichiatrico

Continuano le vicende della dizi turca Kara Sevda e da Endless Love anticipazioni turche si scopre che la felicità tra Kemal e Nihan durerà poco. Nelle puntate che stanno andando in onda i due innamorati cercheranno di indebolire Emir e fargli pagare tutti i reati e le malefatte commesse, tuttavia, quest’ultimo avrà una validissima alleata che porterà scompiglio e guai: la sorella Asu. Attualmente la giovane è rinchiusa in un ospedale psichiatrico ma non ci resterà per molto perché il fratello troverà il modo di farla evadere.

Dalle anticipazioni Endless Love si scopre che una volta evasa, Asu, all’insaputa di Emir, pianificherà di uccidere Nihan. La pittrice dopo aver ottenuto sotto ricatto il divorzio consensuale da Emir sposerà il Soydere ci sarà il tanto atteso matrimonio di Nihan e Kemal con una festa di fidanzamento in cui saranno invitati tutti i loro amici e familiari. Ed a proprio alla festa di fidanzamento che Emir, per nulla rassegnato all’idea di non poter più avere la donna che ama, farà in modo di riprendersela con la forza.

Anticipazioni Endless Love, prossime puntate: Asu tenta di uccidere Nihan ma interviene Vildan che le spara

Scendendo più nel dettaglio, da Endless Love anticipazioni turche si scopre che Emir dopo aver fatto evadere dall’ospedale psichiatrico Asu le darà precisi ordini su come agire. Emir farà mettere del sonnifero nella torta per il fidanzamento di Nihan e Kemal: in questo modo tutti saranno addormentati e Asu potrà agire. L’uomo sarà chiaro con la sorella: non deve fare del male a Nihan. Tuttavia, quando Asu si troverà nella casa, deciderà di uccidere la sua rivale in amore e causa della fine del suo matrimonio con Kemal. Per fortuna, però, Leyla salverà la nipote: la donna, infatti, non ha mangiato la torta e non sarà narcotizzata. Quando vedrà Asu sul punto di fare la puntura letale a Nihan, Leyla minaccerà Asu di spararle (usando la pistola di Ayhan) e, vedendo che non ci sarà modo di far ragionare la ragazza, sparerà un colpo.