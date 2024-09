Endless Love anticipazioni turche: Fehime non rivela a Kemale che Deniz è sua figlia

Si entra sempre più nel vivo delle trame di Endless Love e dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che gli intrighi, le alleanze ed i tradimenti catalizzeranno l’attenzione della dizi turca. Al centro della trama ci sarà soprattutto Kemal e la sua ricerca della verità sulla paternità di Deniz, figlia di Nihan. Kemal sarà sempre più convinto che la piccola sia sua figlia ma Emir fa e continuerà a fare di tutto per evitare che scopra la verità e non è tutto perché a sorpresa anche Fehime tradirà la fiducia del figlio Kemal. Vildan dopo aver trovato il diario di Nihan lo metterà sulla scrivania del Soydere. Il diario dalla madre del giovane, cosa farà?

Anticipazioni Endless Love, puntate 23-27 settembre 2024/ Nihan rischia morte per ipotermia: Kemal la salva?

Per rispondere a questa domanda bisogna fare dei passi avanti con Endless Love anticipazioni turche. Dagli spoiler sulle prossime puntate, infatti, si scopre che Fehime non avrà nessuna intenzione di rivelare la verità al figlio. La donne correrà dall’ex nuora Asu, che nel frattempo verrà lasciata a pochi giorni del matrimonio da Kemal, per rivelarle che quest’ultimo è il padre di Deniz. La giovane alla notizia sarà disperata ma si tratta solo di una recita perché lo ha sempre saputo, dal fratello Emir. Kemal dunque sarà l’unico a sapere la verità ma scoprirà che la madre Fehime pur sapendo tutto non gli ha detto nulla?

Endless Love anticipazioni, puntata serale di oggi 20 settembre 2024/ Vendetta di Emir contro Nihan e Kemal

Anticipazioni Endless Love delle prossime puntate: Asu causa un incidente a Nihan

E gli spoiler non sono finiti qui, da Endless Love anticipazioni turche si scopre che l’odio che Asu prova contro l’eterna rivale Nihan raggiungerà livelli sempre più alti. Dopo essere stata lasciata da Kemal la sorella di Emir trascorrerà le sue giornate ad escogitare piani per vendicarsi, con l’aiuto del fratello Emir. Nelle prossime puntate annuncerà di essere incinta di Kemal, ma invece non ci sarà nessuna gravidanza, tenterà il suicidio e aizzerà ancora di più l’odio di Emir contro il Soydere. E non è tutto perché in seguito causerà un incidente a Nihan.

Barbara Lombardo, seconda moglie di Totò Schillaci/ Addio struggente: "Non voleva andarsene"

Nel dettaglio, infatti, accecata dall’ira per aver perso per sempre Kemal, Asu manometterà i freni dell’auto della pittrice. Nihan sarà vittima di un terribile incidente. Il suo innamorato correrà subito da lei ma si renderà conto che la situazione è molto grave perché la giovane perde molto sangue. Quando giungerà in ospedale Nihan sarà in bilico tra la vita e la morte e come se non bastasse sarà vittima di un attacco cardiaco. A questo punto la situazione sarà disperata e per Nihan sarà urgente una trasfusione di sangue ma Kemal non è compatibile…