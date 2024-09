Endless Love, anticipazioni puntata di oggi in prima serata (20 settembre 2024): Emir fa un attentato contro i Soydere

È tutto pronto per una nuova puntata di Endless Love che andrà in onda questa sera su Canale5 e dalle anticipazioni si scopre che continuerà l’eterno scontro tra Emir e Kemal senza esclusione di colpi. Dopo le esplicite minacce di Emir, Kemal chiederà a Zehir di mettere sotto sorveglianza le abitazioni della sua famiglia. Basterà questo a proteggere i Soydere? Purtroppo no, Emir andrà dritto per la sua strada architettando il suo piano di vendetta ed anche il tentativo di Leyla di avvisare Ayhan non servirà a fermare l’uomo.

Il negozio della famiglia Soydere andrà a fuoco ma Kemal si darà da fare attivamente per ripararlo e ritornare subito a lavoro. Le anticipazioni su Endless Love della puntata serale di oggi, venerdì 20 settembre 2024, svelano che Emir sempre più infastidito delle vicinanza tra la moglie Nihan e Kemal deciderà di tendere loro una trappola: si scoprirà, infatti, che dietro all’attentato alla barberia di Huseyin c’è lui. Nel frattempo Nihan continuerà ad indagare sulla morte del fratello Ozan.

Anticipazioni Endless Love puntata di oggi: Emir e Asu vogliono liberarsi di Galip

Il risveglio dal coma di Mujgan porterà a galla la verità su tutte le atrocità commesse da Galip, l’uomo ha sempre finto che la moglie si fosse uccisa per evitare uno scandalo. In realtà la verità è completamente diversa: è stato lui a tentare di ucciderla. Dalle anticipazioni su Endless Love della puntata serale di oggi si scopre che i figli Emir e Asu riuniti al capezzale della loro madre escogiteranno un piano contro Galip per fargli pagare tutto il male e le bugie che ha raccontato per anni.

E ancora convinto di fare la scelta giusta Vildan invierà a Kemal il diario di Nihan a trovarlo e leggerlo per prima, però, sarà Fehime che scoprirà la verità: Deniz è la figlia di Kemal nonché sua nipote. Come reagirà? Lo dirà al figlio e manterrà il segreto? Le anticipazioni della puntata del 20 settembre 2024 di Endless Love, infine, svelano che Nihan vorrà dei chiarimenti da Zaynep dopo aver scoperto che è stato l’avvocato Nevzat ad informarla della morte di Ozan e Onder. Le due donne avranno un durissimo confronto al termine del quale Zeynep informerà Emir della visita della moglie.

Endless Love quando va in onda e come vederlo in tv e in diretta streaming

Endless Love, la dizi turca con protagonisti Kemal Soydere e Nihan Sezin (rispettivamente interpretati da Burak Özçivit e Neslihan Atagül) va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend a partire dalle 14.45 circa ed ogni venerdì in prima serata sempre su Canale5. Le puntate serali sono composte da tre episodi ciascuno ed è possibili seguirli non solo in tv ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono sempre consultabili nel catalogo. Le repliche delle puntate precedenti, invece, vanno in onda tutti i giorni su La5.