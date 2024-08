Da ben due settimane non va in onda l’amatissima soap turca di Canale 5 Endless Love, che in poco tempo ha conquistato tutti i fan grazie all’avvincente trama. La fortunata fiction sta per fare il suo ritorno in grande stile, con ben tre puntate in una settimana. Mediaset ha deciso infatti di allietare i fan con un triplo appuntamento, anche se le indiscrezioni parlano già di un quarto!

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 27 e 28 agosto 2024/ Problemi per Rosa dopo il rientro a casa

Ma partiamo dall’inizio: la serie turca Endless Love (titolo originale Kara Sevda), è tornata sul piccolo schermo lunedì 26 agosto, dopo una pausa per le vacanze estive. L’orario è sempre il solito, le 14.10 del pomeriggio. Durante la prima settimana, però, Canale 5 riproporrà ben tre episodi, tra cui uno programmato per la serata di venerdì 30 agosto. Una gioia incredibile per i telespettatori amanti del triangolo formato da Emir, Nihan e Kemal, che non vedono l’ora di scoprire l’epilogo delle intricate vicende amorose e non solo!

Anticipazioni La promessa, puntate 27 e 28 agosto 2024/ Manuel rinuncia al titolo di Barone e lo cede a Curro

Endless Love, anticipazioni seconda stagione: Nihan ha una figlia di nome Deniz

A partire da settembre, poi, si riparte con la messa in onda degli episodi anche al pomeriggio, proprio come avveniva prima dell’estate, mentre si vocifera che Endless Love potrà essere riproposta anche in seconda serata. Di cosa parla la seconda stagione di Endless Love? Le puntate si sono interrotte lasciando una grande suspance tra il pubblico, affezionatissimo alle avventure della fiction di Canale 5. Mancava pochissimo alla fine della prima stagione, ma per via delle tempistiche del palinsesto, non si è fatto in tempo a trasmetterle in tv. Per questo motivo, dal 26 agosto 2024, la puntata ha ripreso alle 14.10 con la fine della prima stagione, anche se l’ultimo episodio verrà trasmesso venerdì 30, in prima serata.

Anticipazioni The Family, puntate 27 e 28 agosto 2024/ Aslan si vendica di Ilyas, Hulya sotto pressione!

E proprio in quell’occasione inizierà anche la nuova stagione di Kara Sevda, ambientata un anno dopo la prima. Alcuni spoiler? Secondo le anticipazioni di Endless Love si scopre che Nihan si troverà a vivere una vita totalmente nuova dalla precedente, vivendo a Londra con una figlia piccola, Deniz. Nihan la sta crescendo da sola, e presto si scoprirà il perchè. Intanto, Kemal ha passato un anno in prigione dopo la sparatoria ad Emir. Proprio quest’ultimo tramite un inganno riuscirà a riportare sua moglie in quel di Istanbul. Insomma, si prospettano trame avvincenti, che secondo le anticipazioni turche terranno ancora una volta i telespettatori incollati allo schermo per tanto tempo.