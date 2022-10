Endless, chi è lo street artist?/ “Io non appartengo alla strada…”

Chi è Endless, l’artista ospite della seconda puntata di Emigratis

Emigratis-la resa dei conti, ha riscosso un grande successo e per la seconda puntata il duo comico Pio e Amedeo passerà per Londra e Parigi. Durante la prima puntata i due erano andati a trovare un’artista che dipingeva con i tacchi a spillo, ora invece l’obiettivo è ancora più grande. Si tratta di Endless, uno dei più famosi street-artists della scena contemporanea. L’artista ha iniziato la sua carriera utilizzando i muri di Londra come se fossero le sue tele per raccontare la storia del nostro tempo in modo “provocatorio”.

Oltre al suo talento, Endless deve la sua grande fama anche alla sua onestà, come riporta “Artsail”: “Il suo lavoro appare audace e crudo in superficie, ma quando lo si guarda più da vicino, esso contiene un messaggio potente sull’adorazione dei brand nel mondo contemporaneo”. Endless ama esplorare il mondo della moda e dell’estetica, che spesso caratterizzano gran parte delle sue produzioni artistiche e non a caso il logo “Chapel”, che si trova spesso nelle sue opere, è la sua interpretazione del profumo “Chanel No.5”. Endless vuole rappresentare il cambiamento dei valori culturali e le sue opere vantano enorme successo e grandi fruitori come: Naomi Campbell, Kate Moss e Karl Lagerfeld.

Endless: “Ho esordito nelle strade per far conoscere il mio lavoro…”

Se il successo inglese non bastasse a rendere l’idea, sappiate anche che Endless ha regalato l’autoritratto “Gilbert e George” alla Galleria degli Uffizi, che ha inserito l’opera di street art all’interno del museo. In quell’occasione, L’artista londinese aveva dichiarato a “La Repubblica”: “Ho esordito nelle strade per far conoscere il mio lavoro ed espanderlo senza avere un limite, da qui anche il mio nome Endless. Tuttavia la strada per me è un mezzo per raggiungere le persone, come lo è in questo caso il Padiglione. Sono laureato in arte, l’arte è la mia passione più grande e per questo mi sento di dire che non appartengo alla strada. Le opere qui esposte sono una riflessione della relazione tra uomo, tecnologia e natura e spero che possano essere viste da tante persone che magari non le potrebbero vedere nelle strade”.

L’artista oltre al successo ha ottenuto un grande patrimonio nel tempo e chi meglio di lui potrebbe ospitare i due comici italiani Pio e Amedeo? Gli artisti probabilmente prenderanno visione delle sue opere e poi incontreranno Endless che con molta pazienza e amore per l’Italia farà brevemente parte del loro viaggio all’interno di “Emigratis“.











