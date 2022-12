Endless/ Su Italia 1 il film con Alexandra Shipp

Endless, film di Italia 1 diretto da Scott Speer

Endless va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, a partire dalle 21.20 Italia 1. Il film fantasy del 2020 è stato distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Summerstorm Entertainment, Thunder Road Pictures, Film House Germany, Ingenious Media, Minds Eye Entertainment, Rapid Farms Productions. La regia è di Scott Speer, tra i suoi film più recenti che ha diretto ricordiamo: Il sole a mezzanotte: Midnight Sun, Sei ancora qui e Step Up Revolution 6D.

Tra le serie televisive ha diretto nel 2015 Scream. Nel cast abbiamo Alexandra Shipp, tra i suoi film più recenti come interprete ricordiamo: Barbie che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2023, Asking for It, Tick, Tick… Boom!, Kung Fury. Il protagonista maschile è Nicholas Hamilton. Il cast è arricchito dalla presenza di DeRon Horton, Ian Tracey e Famke Janssen.

Endless, la trama del film

Endless racconta la storia di due giovani ragazzi appena maggiorenni, Riley interpretata dall’attrice Alexandra Shipp e Chris impersonato da Nicholas Hamilton. I due giovani hanno appena conseguito il diploma e fra loro è scoccata la scintilla, nonostante abbiano due caratteri completamente diversi. Riley appartiene a una famiglia benestante, è molto brava a scuola e ha talento nel disegno.

Chris è un appassionato di motociclette e ne possiede una. Non ha un buon rapporto con il padre, che lo ha abbandonato quando era piccolo per costruirsi una una nuova famiglia con un’altra donna. Quando Riley gli comunica di essere stata ammessa a frequentare la facoltà di legge, le chiede se sta realizzando un suo desiderio oppure vuole solo accontentare i suoi genitori. I due ragazzi litigano e finiscono fuori strada dove Chris perde la vita. Riley si sente in colpa per quello che è accaduto, tanto da ritenersi la responsabile della sua morte. Chris non è morto, ma sosta in un limbo e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con la sua fidanzata.

