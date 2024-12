Chi segue da anni Uomini e Donne ricorderà sicuramente Ennio Zingarelli, che all’epoca ha corteggiato anche Gemma Galgani. Il cavaliere è morto a 86 anni dopo diverso tempo passato lontano dai riflettori. Nel noto programma di Maria De Filippi si era fatto conoscere principalmente per la sua relazione con la dama torinese, con la quale per un certo periodo aveva deciso di uscire dallo studio. La loro relazione era poi finita per via di alcuni dubbi di Ennio, incerto di volere lei come compagna della sua vita.

Ennio Zingarelli è morto. Medico e professore, ha partecipato al Trono Over di Uomini e Donne durante le prime edizioni, quando ancor Gemma Galgani non era una delle star del dating show di Canale 5. Secondo quanto riportato dai profili social dell’uomo, i funerali di Ennio Zingarelli si terranno a Udine, alle 15.30 di martedì 17 dicembre 2024 alla Casa Funeraria Mansutti. Sul web spunta anche la dedica di Gemma Galgani, affranta dopo la triste notizia. La dama torinese ha condiviso con i fan un cuore rosso e la canzone “Sei nell’anima“, brano storico di Gianna Nannini.

Ennio Zingarelli, la proposta di matrimonio a Gemma Galgani e il motivo della rottura a Uomini e Donne

Ennio Zingarelli è stato uno dei primi cavalieri con cui Gemma Galgani ha deciso di uscire dal programma dopo l’amore nato in studio. Il tutto ha preceduto la famosa relazione con Giorgio Manetti, attore che la dama ha frequentato per diverso tempo fino alla storica conclusione del 4 settembre 2015. Di Ennio Zingarelli i telespettatori ricordano la festa di fidanzamento organizzata insieme a Gemma Galgani con una proposta di matrimonio lontana dalle telecamere. Successivamente, però, la storia tra i due è finita nel nulla. Ancora i motivi non sono chiari ma pare che l’uomo non riuscisse a procedere con il divorzio della prima moglie.

Ancora oggi in studio a Uomini e Donne si fa il nome di Ennio Zingarelli, che viene ricordato per essere stato l’unico uomo che stava riuscendo a “portare fuori” Gemma dal programma. L’uomo, plurilaureato, era stimato da tutti per la sua grande passione per lo studio e per la medicina. Fonti vicine a lui precisano anche che Ennio stava continuando a frequentare l’università, macinando esami su esami. Fu proprio il suo amore per la cultura a conquistare Gemma Galgani a Uomini e Donne e non solo, nel programma si era fatto amare per la sua personalità vivace e grande simpatia. Ancora non si conosce la causa della morte, dato che la famiglia resta riservata intorno a questo argomento.